Universitario de Deportes ha tenido a Piero Quispe como una de sus mejores promesas en el fútbol peruano. Tras una buena temporada, dejó Perú para ir a México, pero debido a temas de renovación, recibió una oferta en Australia y actualmente juega en Sydney FC. Tras unirse al equipo australiano, el volante hizo una revelación firme donde comparó su país natal con Australia.

Piero Quispe dio fuerte revelación tras jugar en Australia y dejar el Perú

Quispe, quien actualmente está demostrando su fútbol en la A-League de Australia, fue entrevistado por el medio 'Sky Blue Stories', un podcast del Sydney FC. Durante la entrevista, le preguntaron qué actividades suele realizar cuando no está jugando al fútbol.

El mediocampista reveló que uno de sus pasatiempos favoritos en Australia es ir a la ópera y visitar lugares bonitos cerca de la ciudad donde vive.

"Me gusta caminar por donde vivo, por la ciudad y también ir a visitar la ópera, así como sus lugares bonitos que tienen aquí. Hay bastantes cosas bonitas para visitar con mi familia cada vez que tengo tiempo libre o después de un partido", comenzó diciendo.

Piero Quispe anotó su primer gol con Sydney FC Video: Sydney FC

Por otro lado, Piero Quispe dejó en claro que existe una gran diferencia entre Sydney y Lima, ya que en la ciudad australiana existe seguridad y, sobre todo, la vida es más tranquila en comparación con Perú.

"Es muy diferente aquí por el idioma, la seguridad y la calidad de vida. Es completamente distinto a Perú. Me encuentro muy feliz en este lugar con mi familia, mi esposa y mi hija; y con el deseo de seguir haciendo las cosas de la mejor manera", continuó.

Piero Quispe habló tras anotar su primer gol con Sydney FC

El volante de 24 años expresó su felicidad por marcar su primer gol con Sydney FC y mencionó que seguirá demostrando su capacidad para ayudar al club a salir campeón nacional.

"Estoy con ganas de seguir haciendo las cosas bien aquí en Sídney. Desde la primera fecha siempre lo busqué y gracias a Dios pude anotar mi primer gol. Voy a seguir trabajando, entrenando día a día para lograr marcar más goles y dar más asistencias", finalizó.