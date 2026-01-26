- Hoy:
- Partidos de hoy
- Al Nassr vs Al Taawon
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Liga 1 2026
- Liga Peruana de Vóley
Partidos de hoy EN VIVO, martes 27 de enero: Programación, horarios y dónde ver
Revisa la agenda completa completa de los partidos que se realizarán HOY martes 27 de enero. Horarios y canales para ver fútbol en vivo.
Te presentamos la programación completa de los partidos que se realizarán hoy martes 27 de enero. Se juega dos duelos en la Bundelisga, la acción no se detiene por la Liga Argentina. La Liga Colombiana tendrá dos partidazos. Horarios y canales de TV para ver fútbol en vivo.
Partidos de hoy por la Bundelista
|Hora
|Partido
|Canal
|14:30
|St Pauli vs. RB Leipzig
|Disney Plus
|14:30
|Werder Bremen vs. Hoffenheim
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga Profesional Saudí
|Horarios
|Partidos
|Canales
|7:55
|Abha vs. Al jabalain
|--
|7:55
|Al Jandal vs. Al Anwar
|--
Partidos de hoy por la Copa de Italia
|Hora
|Partido
|Canal
|15:00
|Fiorentina vs Como
|DSports
Partidos de hoy por la Liga Argentina
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:45
|Velez vs Talleres
|TyC Sports Internacional
|18:00
|Gimnasia vs. San Lorenzo
|TyC Sports Internacional
|18:00
|Huracán vs. Independiente Rivadavia
|ESPN y Disney Plus
|20:15
|Atlético Tucumán vs. Central Córdoba
|TyC Sports Internacional
|20:15
|Newells vs. Independiente
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga de Colombia
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:00
|Cúcuta vs. Atlético Bucaramanga
|Fanatiz Internacional.
|18:20
|Fortaleza vs. Llanero
|Fanatiz Internacional.
|20:30
|Independiente Medellín vs. Tolima
|Fanatiz Internacional.
Partidos de hoy por la Liga de Costa Rica
|Hora
|Partido
|Canal
|19:00
|Guadalupe vs. Alajuelense
|FUTV
Partidos de hoy por la Liga Nacional de Guatemala
|Hora
|Partido
|Canal
|16:00
|Cobán Imperial vs. Marquense
|--
Partidos de hoy por la Copa de Primera Paraguay
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:00
|Sp. Luqueño vs. Nacional Asunción
|Bet365
|18:15
|San Lorenzo vs. Cerro Porteño
|Bet365
Los horarios son conforme a territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90