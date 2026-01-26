0

Partidos de hoy EN VIVO, martes 27 de enero: Programación, horarios y dónde ver

Revisa la agenda completa completa de los partidos que se realizarán HOY martes 27 de enero. Horarios y canales para ver fútbol en vivo.

Jesús Yupanqui
Programación de partidos de hoy martes 27 de enero.
Programación de partidos de hoy martes 27 de enero. | FOTO: Composición Líbero
Te presentamos la programación completa de los partidos que se realizarán hoy martes 27 de enero. Se juega dos duelos en la Bundelisga, la acción no se detiene por la Liga Argentina. La Liga Colombiana tendrá dos partidazos. Horarios y canales de TV para ver fútbol en vivo.

Cerro Porteño y Sportivo San Lorenzo juegan este martes por el Torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo.

PUEDES VER: Cerro Porteño vs. Sportivo San Lorenzo EN VIVO: cuándo juegan, hora y canal

Partidos de hoy por la Bundelista

HoraPartidoCanal
14:30St Pauli vs. RB LeipzigDisney Plus
14:30Werder Bremen vs. HoffenheimDisney Plus

Partidos de hoy por la Liga Profesional Saudí

HorariosPartidosCanales
7:55Abha vs. Al jabalain--
7:55Al Jandal vs. Al Anwar--

Partidos de hoy por la Copa de Italia

HoraPartidoCanal
15:00Fiorentina vs ComoDSports

Partidos de hoy por la Liga Argentina

HorariosPartidosCanales
15:45Velez vs TalleresTyC Sports Internacional
18:00Gimnasia vs. San LorenzoTyC Sports Internacional
18:00Huracán vs. Independiente RivadaviaESPN y Disney Plus
20:15Atlético Tucumán vs. Central CórdobaTyC Sports Internacional
20:15Newells vs. IndependienteDisney Plus

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

HorariosPartidosCanales
16:00Cúcuta vs. Atlético BucaramangaFanatiz Internacional.
18:20Fortaleza vs. LlaneroFanatiz Internacional.
20:30Independiente Medellín vs. TolimaFanatiz Internacional.

Partidos de hoy por la Liga de Costa Rica

HoraPartidoCanal
19:00Guadalupe vs. AlajuelenseFUTV

Partidos de hoy por la Liga Nacional de Guatemala

HoraPartidoCanal
16:00Cobán Imperial vs. Marquense--

Partidos de hoy por la Copa de Primera Paraguay

HorariosPartidosCanales
16:00Sp. Luqueño vs. Nacional AsunciónBet365
18:15San Lorenzo vs. Cerro PorteñoBet365

Los horarios son conforme a territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.

No olvides revisar tu agenda deportiva

AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

