Partidos de hoy EN VIVO: programación y canales para ver fútbol GRATIS este jueves 29 de enero

0
A continuación conoce la programación y horarios para ver los principales partidos que se disputan este jueves 29 de enero. Habrá Europa League y también se juegan diferentes ligas.

Repasa los partidos que se juegan este 29 de enero
Repasa los partidos que se juegan este 29 de enero
Un día con mucha actividad. Repasa al detalle la agenda deportiva con los partidos que se juegan este jueves 29 de enero. Se definen los clasificados a la siguiente ronda de la Europa League, además habrá actividad en algunas ligas de Sudamérica como Argentina, Brasil y Colombia.

Partidos de hoy por la Europa League

HorarioPartidosCanales
15:00Celtic vs Utrecht Disney+
15:00Estrella Roja vs Celta de VigoDisney+
15:00FCSB vs FenerbahçeDisney+
15:00Go Ahead Eagles vs Sporting BragaDisney+
15:00Genk vs MalmöDisney+
15:00Lille vs FriburgoDisney+
15:00Ludogorets vs NizaDisney+
15:00Olympique Lyon vs PAOKDisney+
15:00Maccabi Tel Aviv vs BolognaDisney+
15:00Midtjylland vs Dinamo ZagrebDisney+
15:00Nottingham Forest vs FerencvarosDisney+
15:00Oporto vs RangersDisney+
15:00Basilea vs Vitoria PlznDisney+
15:00Aston Villa vs RB SalzburgoESPN, Disney+
15:00Panathinaikos vs AS RomaESPN 2, Disney+
15:00Real Betis vs FeyenoordESPN 3, Disney+
15:00Sturm Graz vs BrannDisney+
15:00Stuttgart vs Young BoysDisney+

Partidos de hoy por Liga Profesional Argentina

HorariosPartidosCanales
15:00Deportivo Riestra vs Defensa y Justicia TyC Sports
17:15Belgrano vs TigreESPN Premium, Disney+
17:15Lanús vs Unión de Santa FeTyC Sports
19:30Estudiantes de Río Cuarto vs Argentinos JuniorsTNT Sports, HBO MAX
19:30Sarmiento vs BanfieldTyC Sports

Partidos de hoy por Brasileirao

HorariosPartidosCanales
18:00Mirassol vs Vasco Da GamaFanatiz, SporTV
19:30Botafogo vs CruzeiroFanatiz, Prime Video

Partidos de hoy por Liga BetPlay

HorariosPartidosCanales
16:00Águilas Doradas vs Deportivo CaliRCN, Win+ Fútbol
18:10Jaguares de Córdoba vs Inter BogotáRCN, Win+ Fútbol
20:20América de Cali vs Once CaldasRCN, Win+ Fútbol

Partidos de hoy por Apertura de Paraguay

HorariosPartidosCanales
16:00Sportivo Trinidense vs GuaraníTigo Sports
18:15Rubio Ñú vs RecoletaTigo Sports

Partidos de hoy Copa de la Liga AUF

HorariosPartidosCanales
15:00Boston River vs Progreso-

Partidos de hoy por la Liga FUTVE

HorariosPartidosCanales
15:00Deportivo Táchira vs Anzoátegui FC-

Los horarios corresponden a Perú, Colombia y Ecuador.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

