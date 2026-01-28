- Hoy:
Partidos de hoy EN VIVO: programación y canales para ver fútbol GRATIS este jueves 29 de enero
A continuación conoce la programación y horarios para ver los principales partidos que se disputan este jueves 29 de enero. Habrá Europa League y también se juegan diferentes ligas.
Un día con mucha actividad. Repasa al detalle la agenda deportiva con los partidos que se juegan este jueves 29 de enero. Se definen los clasificados a la siguiente ronda de la Europa League, además habrá actividad en algunas ligas de Sudamérica como Argentina, Brasil y Colombia.
Partidos de hoy por la Europa League
|Horario
|Partidos
|Canales
|15:00
|Celtic vs Utrecht
|Disney+
|15:00
|Estrella Roja vs Celta de Vigo
|Disney+
|15:00
|FCSB vs Fenerbahçe
|Disney+
|15:00
|Go Ahead Eagles vs Sporting Braga
|Disney+
|15:00
|Genk vs Malmö
|Disney+
|15:00
|Lille vs Friburgo
|Disney+
|15:00
|Ludogorets vs Niza
|Disney+
|15:00
|Olympique Lyon vs PAOK
|Disney+
|15:00
|Maccabi Tel Aviv vs Bologna
|Disney+
|15:00
|Midtjylland vs Dinamo Zagreb
|Disney+
|15:00
|Nottingham Forest vs Ferencvaros
|Disney+
|15:00
|Oporto vs Rangers
|Disney+
|15:00
|Basilea vs Vitoria Plzn
|Disney+
|15:00
|Aston Villa vs RB Salzburgo
|ESPN, Disney+
|15:00
|Panathinaikos vs AS Roma
|ESPN 2, Disney+
|15:00
|Real Betis vs Feyenoord
|ESPN 3, Disney+
|15:00
|Sturm Graz vs Brann
|Disney+
|15:00
|Stuttgart vs Young Boys
|Disney+
Partidos de hoy por Liga Profesional Argentina
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:00
|Deportivo Riestra vs Defensa y Justicia
|TyC Sports
|17:15
|Belgrano vs Tigre
|ESPN Premium, Disney+
|17:15
|Lanús vs Unión de Santa Fe
|TyC Sports
|19:30
|Estudiantes de Río Cuarto vs Argentinos Juniors
|TNT Sports, HBO MAX
|19:30
|Sarmiento vs Banfield
|TyC Sports
Partidos de hoy por Brasileirao
|Horarios
|Partidos
|Canales
|18:00
|Mirassol vs Vasco Da Gama
|Fanatiz, SporTV
|19:30
|Botafogo vs Cruzeiro
|Fanatiz, Prime Video
Partidos de hoy por Liga BetPlay
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:00
|Águilas Doradas vs Deportivo Cali
|RCN, Win+ Fútbol
|18:10
|Jaguares de Córdoba vs Inter Bogotá
|RCN, Win+ Fútbol
|20:20
|América de Cali vs Once Caldas
|RCN, Win+ Fútbol
Partidos de hoy por Apertura de Paraguay
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:00
|Sportivo Trinidense vs Guaraní
|Tigo Sports
|18:15
|Rubio Ñú vs Recoleta
|Tigo Sports
Partidos de hoy Copa de la Liga AUF
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:00
|Boston River vs Progreso
|-
Partidos de hoy por la Liga FUTVE
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:00
|Deportivo Táchira vs Anzoátegui FC
|-
Los horarios corresponden a Perú, Colombia y Ecuador.
No olvides revisar tu agenda deportiva
