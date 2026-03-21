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¿A qué hora juega Arsenal vs Manchester City y dónde ver final de la EFL Cup?

Revisa a qué hora y dónde ver el partido entre Arsenal vs. Manchester City por la final de la EFL Cup, este domingo 22 de marzo.

Francisco Esteves
Arsenal vs Manchester City por la Premier League.
Arsenal vs Manchester City por la Premier League. | Foto: Composición Líbero.
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Este domingo 22 de marzo habrá un partidazo para los amantes del fútbol. Arsenal enfrenta al Manchester City por la gran final de la EFL Cup 2026 en el mítico Estadio Wembley. Revisa el horario oficial y canal de transmisión para ver este emocionante compromiso entre dos grandes de Inglaterra.

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¿A qué hora juega Arsenal vs. Manchester City?

Te dejamos el horario según tu país de residencia:

  • México y Costa Rica: 10.30 horas
  • Perú, Ecuador y Colombia: 11.30 horas
  • Bolivia y Venezuela: 12.30 horas
  • Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil: 13.30 horas

¿Dónde ver EN VIVO Arsenal vs. Manchester City?

La transmisión del partido EN VIVO entre Arsenal vs. Manchester City por la final de la EFL Cup será mediante la señal de ESPN para toda Latinoamérica. Asimismo, podrás ver el encuentro totalmente online en Disney Plus si cuentas con una suscripción a la mencionada plataforma de streaming.

Posibles alineaciones del Arsenal vs. Manchester City

Arsenal: Kepa; Madera, Saliba, Gabriel, Hincapié; Zubimendi, Rice; Saka, Eze, Trossard; Havertz.

Manchester City: Trafford; Nunes, Khusanov, Dias, Ait-Nouri; Rodri; Cherki, Bernardo, O'Reilly, Semenyo; Haaland.

¿Cómo llegan Arsenal vs. Manchester City?

Arsenal

Arsenal es prácticamente campeón de la Premier.

Arsenal es prácticamente el campeón de la Premier League debido a que le saca 9 puntos de diferencia a los ‘ciudadanos’, y en la Champions League clasificó a los cuartos de final tras vencer al Bayer Leverkusen. Por su parte, el Manchester City está sin chances en el torneo local y acaba de ser eliminado por el Real Madrid a nivel internacional.

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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