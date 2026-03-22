Rodrigo Ureña, exUniversitario, fue figura en victoria de Millonarios con espectacular asistencia

Rodrigo Ureña sigue dando de qué hablar en Colombia, pues tras dejar Universitario de Deportes decidió incorporarse a Millonarios, donde ha venido manteniendo un buen rendimiento. En este contexto, el pasado sábado 21 se disputó el partido entre los ‘Millos’ y Once Caldas, encuentro que terminó 4-1 a favor del equipo del ‘Pitbull’, donde este último aportó con dos buenas asistencias.

La primera fue casi al finalizar el primer tiempo para abrir el marcador. No obstante, al minuto 82, el exjugador crema mandó un gran centro al área para que su compañero Andrés Llinás sentencie el partido. Tras este gran rendimiento, el chileno se consagró como el mejor jugador del encuentro.

Así fue la asistencia de Rodrigo Ureña

En un primer momento, el ‘18’ sacó un tiro de esquina que fue rechazado por la defensa rival. No obstante, tras recuperar el balón, este volvió a los pies de Ureña, quien sacó un gran centro para poner el 4-1. Con esta buena actuación, el ‘Pitbull’ obtuvo una calificación de 8.3.

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¿Cómo le fue a Rodrigo Ureña en Universitario?

El chileno tras su paso por Universitario de Deportes pudo disputar 99 partidos oficiales, donde anotó dos goles y repartió seis asistencias. Además, fue figura clave en el eje central del cuadro crema y se llegó a ganar el cariño de la hinchada de la ‘U’.

Datos de Rodrigo Ureña en Millonarios FC

En lo que va de la temporada, Ureña ha disputado 11 partidos oficiales con Millonarios y uno en la Copa Sudamericana. De momento, el jugador de 33 años no se ha estrenado con gol.