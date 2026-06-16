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Selección española y su dramática estadística que lo alejaría de ser candidata a llevarse al Mundial 2026

La selección española inició su camino en el Mundial 2026 con más dudas que certezas, tras su decepcionante partido ante Cabo Verde.

Antonio Vidal
¿La selección española se aleja de ser candidata al Mundial 2026?. Foto: composición Líbero/IG
¿La selección española se aleja de ser candidata al Mundial 2026?. Foto: composición Líbero/IG
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La selección española tuvo un pésimo arranque en el Mundial 2026 luego de no poder vencer a la selección de Cabo Verde, en un partido donde ‘La Roja’ partía como clara favorita para imponerse con amplitud. Sin embargo, tras el encuentro, el equipo dirigido por Luis de la Fuente ha recibido múltiples críticas, ya que un rendimiento así genera dudas sobre su capacidad para realizar una gran campaña en el certamen. Bajo este panorama, se dio a conocer un dato sorprendente sobre España.

De acuerdo con el reconocido Mister Chip, se publicó una estadística que ha dejado a muchos cuestionándose si realmente la selección puede ser candidata al título en este torneo.

Vozinha se convirtió en figura del partido entre Cabo Verde vs España

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La selección española y su desgarradora cifra que lo alejaría de ser candidata a llevarse al Mundial 2026

Como se recuerda, la selección española se coronó campeona del mundo en 2010. Desde entonces, no ha podido destacar en los mundiales posteriores. De acuerdo con el experto en datos, desde ese entonces, España solo ha podido ganar tres partidos en este certamen.

“España solo ha ganado TRES partidos en la Copa del Mundo desde que fue campeona en 2010:

  • ESP 3-0 Australia (2014)
  • ESP 1-0 Irán (2018)
  • ESP 7-0 Costa Rica (2022)

En ese mismo periodo, CATORCE selecciones diferentes han ganado más partidos:

  • Francia: 14
  • Bélgica: 11
  • Argentina: 10
  • Brasil: 9
  • Alemania: 9
  • Holanda: 8
  • Croacia: 7
  • Uruguay: 7
  • México: 6
  • Colombia: 6
  • Inglaterra: 6
  • Suiza: 5
  • Portugal: 5
  • Suecia: 4”
Dato de Mr. Chip

Dato de Mr. Chip

Desempeño de España en los Mundiales antes de ser campeón

‘La Roja’, a pesar de que en muchas ocasiones ha sido considerada candidata, la realidad es que en los Mundiales ha tenido un rendimiento bastante bajo, ya que ha quedado en varias oportunidades eliminada en fase de grupos.

Desempeño de España

Desempeño de España

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Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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