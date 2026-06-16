Tim Payne: De pasar del anonimato a firmar por equipo multicampeón de Sudamérica

Uno de los futbolistas que ha causado sensación en redes sociales es Tim Payne. El lateral de la selección de Nueva Zelanda se estrenó en el Mundial 2026 y ahora es noticia internacional tras confirmarse su llegada a Sudamérica. El futbolista de 32 años pasó del anonimato a ser uno de los flamantes refuerzos de un club multicampeón de Sudamérica: Olimpia de Paraguay.

Tim Payne es nuevo jugador de Olimpia de Paraguay

En las últimas horas, el periodista César Luis Merlo confirmó el acuerdo entre el entorno del futbolista Tim Payne con Olimpia de Paraguay. Se trata de una negociación que los aficionados no aguardaban y que ahora se convierte en un boom para el fútbol paraguayo. Se espera el término del Mundial 2026 para su presentación oficial ante los seguidores.

"Tim Payne es nuevo refuerzo de Olimpia. El acuerdo está totalmente cerrado con el futbolista y con Wellington Phoenix, dueño de su pase. Se espera que el club lo haga oficial en las próximas horas. Trato hecho", informó el periodista argentino.

Tim Payne será nuevo jugador de Olimpia de Paraguay.

¿Por qué Tim Payne es famoso?

Tim Payne es famoso actualmente por una mezcla de fútbol y fenómeno viral en redes sociales. Aunque ya tenía una trayectoria consolidada como defensor de la selección de Nueva Zelanda y del club Wellington Phoenix, fuera de Oceanía era prácticamente un jugador desconocido para el gran público.

Su salto a la fama llegó antes del Mundial 2026, cuando el influencer argentino Valen Scarsini ('El Scarso') lanzó una campaña para convertir en tendencia al jugador "menos conocido" del torneo. La idea explotó en redes: miles y luego millones de personas comenzaron a seguir a Payne, comentar sus publicaciones y crear memes alrededor de él. En cuestión de días, pasó de tener apenas unos miles de seguidores a superar varios millones, con lo que se convirtió en uno de los nombres más comentados del Mundial.

Más allá del fenómeno digital, esta viralidad hizo que mucha gente descubriera su carrera deportiva. Payne, nacido en Auckland y con años representando a Nueva Zelanda a nivel internacional, terminó transformándose en una especie de símbolo del "jugador del pueblo": alguien que pasó del anonimato global a convertirse en una figura seguida por aficionados de distintos países gracias al poder de internet y el fútbol.