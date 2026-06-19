Joao Neves dio rotundo comentario sobre Cristiano Ronaldo tras rendimiento en el Mundial: "Un jugador..."

Portugal inició su participación en el Mundial 2026 con más interrogantes que certezas después de empatar 1-1 frente a la República Democrática del Congo. El resultado despertó críticas entre los aficionados portugueses, que señalaron tanto el desempeño colectivo como el de algunas de sus principales figuras, entre ellas Cristiano Ronaldo. En ese contexto, Joao Neves fue preguntado por la actuación del histórico delantero y dejó una rotunda respuesta.

Joao Neves y su fuerte comentario sobre Cristiano Ronaldo tras su rendimiento en el Mundial 2026

En una rueda de prensa ante varios medios, a Neves se le preguntó por el papel que ocupa Cristiano en la selección portuguesa durante la cita mundialista, después de su discreta actuación en el encuentro frente a la RD del Congo.

Para el centrocampista del PSG, la estrella de la selección de Portugal es solo un integrante más de la plantilla, por lo que lo considera uno más entre los futbolistas que defienden la camiseta lusa.

Las palabras de Joao Neves captaron el interés de la prensa internacional, porque numerosos medios interpretaron que sus declaraciones pretendían situar a Cristiano Ronaldo al mismo nivel que el resto de futbolistas, sin subrayar su trayectoria.

"Sabemos lo que Cristiano ha hecho por nosotros, por nuestra selección nacional y por el mundo del fútbol, pero ahora mismo no es diferente a nosotros. Es un jugador más que está aquí para ayudar al equipo. Jugó muy bien, siento que todo el equipo hizo un partido excelente", manifestó el volante tras el encuentro.

¿Cuándo vuelve a jugar Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal?

Por ahora, la selección de Portugal ha dejado atrás el empate con el que inició su recorrido y centra toda su atención en el duelo ante Uzbekistán. El equipo dirigido por Roberto Martínez necesita ganar para no comprometer sus opciones de avanzar a la siguiente fase de la Copa del Mundo.

Cristiano Ronaldo, que completó los 90 minutos en el estreno mundialista, volverá a encabezar el ataque de Portugal en un duelo que puede resultar decisivo para las aspiraciones del conjunto europeo. El partido se jugará el próximo 23 de junio y ofrecerá al capitán una nueva ocasión para responder a las críticas con una actuación de peso.