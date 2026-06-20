Fernando Gago sufrió infarto tras duelo de la U de Chile y tuvo que ser operado de emergencia

Fernando Gago atraviesa un proceso de recuperación luego de haber sido sometido a una intervención médica de urgencia en Santiago de Chile. La Universidad de Chile informó que el entrenador argentino presentó un cuadro cardíaco que obligó a su inmediata hospitalización durante la madrugada del jueves.

Fernando Gago sufrió infarto y tuvo que ser operado tras duelo de U de Chile

Tras ser evaluado por los especialistas, se detectó una obstrucción en una arteria coronaria, por lo que se le practicó un procedimiento para restablecer el flujo sanguíneo mediante la colocación de un stent. La operación fue exitosa y permitió estabilizar rápidamente la condición del técnico.

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