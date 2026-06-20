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Historial de Portugal vs Uzbekistán: últimos resultados y estadísticas antes del duelo por el Mundial

Encuentro importante por la fecha dos de la Copa del Mundo. Ambas selecciones buscarán sumar de a tres tras un debut amargo en este certamen.

Antonio Vidal
Historial de partidos de Portugal y Uzbekistan. Foto: composición Líbero/IG
Historial de partidos de Portugal y Uzbekistan. Foto: composición Líbero/IG
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Se viene un partido que promete definir el futuro de las selecciones del Grupo K en el Mundial 2026: Portugal y Uzbekistán se enfrentarán por primera vez en su historia en un duelo que genera gran expectativa. El encuentro cobra aún más relevancia por el presente del combinado luso, comandado por Cristiano Ronaldo, que no ha dejado de estar en el centro de atención tras su estreno mundialista.

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Historial de Portugal vs Uzbekistán

Para este encuentro, los ‘Lusos’ llegan luego de empatar sorpresivamente contra RD Congo. Sin embargo, Portugal no viene mostrando un buen rendimiento, pues en sus últimos tres partidos le han encajado al menos un gol, una situación que preocupa a los dirigidos por Roberto Martínez. Por ello, Uzbekistán podría dar la sorpresa.

Últimos resultados de Portugal:

  • 17.06.26 – Mundial 2026 – Portugal 1-1 RD Congo
  • 10.06.26 – Amistoso – Portugal 2-1 Nigeria
  • 06.06.26 – Amistoso – Portugal 2-1 Chile
  • 31.03.26 – Amistoso – EE. UU. 0-2 Portugal
  • 28.03.26 – Amistoso – México 0-0 Portugal

Por su parte, Uzbekistán llega con una derrota frente a Colombia por 3-1, por lo que es la única nación que de momento no suma puntos en el grupo. Sin embargo, en sus últimos compromisos ha logrado marcar al menos un tanto, por lo que podría aprovechar algún error de Portugal.

Últimos resultados de Uzbekistán:

  • 17.06.26 – Mundial 2026 – Uzbekistán 1-3 Colombia
  • 08.06.26 – Amistoso – Países Bajos 2-1 Uzbekistán
  • 01.06.26 – Amistoso – Canadá 2-0 Uzbekistán
  • 30.03.26 – Amistoso – Uzbekistán 0(5)-0(4) Venezuela
  • 27.03.26 – Amistoso – Uzbekistán 3-1 Gabón

Tabla de posiciones del Grupo K

PaísPJDGPTS
Colombia1+23
RD Congo101
Portugal101
Uzbekistán1-20

Portugal se presenta como favorito para llevarse este compromiso. Si gana, se meterá en la lucha por alcanzar un cupo para la siguiente ronda de la Copa del Mundo.

¿Cuándo juegan Portugal vs Uzbekistán?

Este encuentro se llevará a cabo este martes 23 y se podrá seguir desde las 12.00 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de DirecTV, así como de plataformas de streaming como DGO, Disney+ y Paramount+.

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Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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