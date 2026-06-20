- Hoy:
- Partidos de hoy
- Mundial 2026
- Alianza Lima vs Mannucci
- Alemania vs Costa de Marfil
- Ecuador vs Curazao
- Países Bajos vs Suecia
- Alianza Lima
- Copa de la Liga
- Universitario
- Fichajes Vóley
Historial de Portugal vs Uzbekistán: últimos resultados y estadísticas antes del duelo por el Mundial
Encuentro importante por la fecha dos de la Copa del Mundo. Ambas selecciones buscarán sumar de a tres tras un debut amargo en este certamen.
Se viene un partido que promete definir el futuro de las selecciones del Grupo K en el Mundial 2026: Portugal y Uzbekistán se enfrentarán por primera vez en su historia en un duelo que genera gran expectativa. El encuentro cobra aún más relevancia por el presente del combinado luso, comandado por Cristiano Ronaldo, que no ha dejado de estar en el centro de atención tras su estreno mundialista.
PUEDES VER: Cristiano Ronaldo publicó fuerte mensaje tras polémica de Joao Neves: "Concéntrate en..."
Historial de Portugal vs Uzbekistán
Para este encuentro, los ‘Lusos’ llegan luego de empatar sorpresivamente contra RD Congo. Sin embargo, Portugal no viene mostrando un buen rendimiento, pues en sus últimos tres partidos le han encajado al menos un gol, una situación que preocupa a los dirigidos por Roberto Martínez. Por ello, Uzbekistán podría dar la sorpresa.
Últimos resultados de Portugal:
- 17.06.26 – Mundial 2026 – Portugal 1-1 RD Congo
- 10.06.26 – Amistoso – Portugal 2-1 Nigeria
- 06.06.26 – Amistoso – Portugal 2-1 Chile
- 31.03.26 – Amistoso – EE. UU. 0-2 Portugal
- 28.03.26 – Amistoso – México 0-0 Portugal
Por su parte, Uzbekistán llega con una derrota frente a Colombia por 3-1, por lo que es la única nación que de momento no suma puntos en el grupo. Sin embargo, en sus últimos compromisos ha logrado marcar al menos un tanto, por lo que podría aprovechar algún error de Portugal.
Últimos resultados de Uzbekistán:
- 17.06.26 – Mundial 2026 – Uzbekistán 1-3 Colombia
- 08.06.26 – Amistoso – Países Bajos 2-1 Uzbekistán
- 01.06.26 – Amistoso – Canadá 2-0 Uzbekistán
- 30.03.26 – Amistoso – Uzbekistán 0(5)-0(4) Venezuela
- 27.03.26 – Amistoso – Uzbekistán 3-1 Gabón
Tabla de posiciones del Grupo K
|País
|PJ
|DG
|PTS
|Colombia
|1
|+2
|3
|RD Congo
|1
|0
|1
|Portugal
|1
|0
|1
|Uzbekistán
|1
|-2
|0
Portugal se presenta como favorito para llevarse este compromiso. Si gana, se meterá en la lucha por alcanzar un cupo para la siguiente ronda de la Copa del Mundo.
¿Cuándo juegan Portugal vs Uzbekistán?
Este encuentro se llevará a cabo este martes 23 y se podrá seguir desde las 12.00 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de DirecTV, así como de plataformas de streaming como DGO, Disney+ y Paramount+.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
CIRCO MISTICO CONDOR
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO
PRECIOS/ 41.00