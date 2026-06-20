La curiosa acción de Neuer en la pausa de hidratación que se volvió viral en pleno partido de Alemania

Manuel Neuer se acaba de volver viral en redes sociales en medio del partido entre Alemania y Costa de Marfil por el Mundial 2026. Como es costumbre en esta nueva edición de la Copa del Mundo, durante el encuentro se realiza una pausa para que los jugadores puedan rehidratarse. Estas acciones han sido muy cuestionadas, debido a que interrumpen el juego y permiten que los futbolistas tengan un momento de relajo, cortando así la intensidad de los duelos.

No obstante, algunos, como el experimentado guardameta alemán, han sorprendido al utilizar esta pausa para realizar otro tipo de acciones. A través de redes sociales se viralizó cómo Neuer aprovechó este momento para mantenerse en ritmo, pues mientras sus compañeros tomaban agua, él se encontraba junto al preparador de arqueros atajando disparos.