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Canal confirmado para ver Inglaterra vs Ghana por la fecha 2 del Mundial 2026
Partido clave en la lucha por el primer puesto del Grupo L del Mundial 2026, un encuentro que promete muchas emociones. Conoce la programación y los canales de transmisión.
Este martes 23 de junio se disputará el partido entre Inglaterra y Ghana por la fecha 2 del Mundial 2026. Este encuentro, entre dos ganadores de la primera jornada, será clave para definir el futuro de ambas selecciones en el Grupo L. Para este duelo, Inglaterra parte como favorita frente al conjunto africano.
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¿Cómo ver desde Perú el partido entre Inglaterra vs Ghana por la fecha 2 del Mundial 2026?
La transmisión para el partido entre Inglaterra vs Ghana por el Mundial 2026 se podrá seguir desde Perú por la señal de DSports y América Televisión. Además, lo puedes seguir por las plataformas de DGO, Paramount+, América TVGO y Disney+.
Canales para ver Inglaterra vs Ghana por la fecha 2 del Mundial 2026
- Argentina: Telefe Argentina, DSports, DGO, Disney+, Paramount+
- Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Entel TV
- Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+, CazéTV, Vivo Play
- Chile: Chilevisión, DSports, DGO, Disney+, Paramount+
- Colombia: DSports, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+
- Ecuador: DSports, DGO, Paramount+
- Paraguay: GEN, Trece
- Uruguay: DSports, DGO, Disney+, AUF TV, Canal 5 Uruguay, Paramount+
- Venezuela: DSports, DGO, Televen
¿Cuándo juega Inglaterra vs Ghana por la fecha 2 del Mundial 2026?
Este encuentro se llevará a cabo este martes 23 de junio en el Gillette Stadium, que cuenta con una capacidad para 68.756 espectadores.
¿A qué hora juega Inglaterra vs Ghana por la fecha 2 del Mundial 2026?
El enfrentamiento entre Inglaterra y Ghana por la fecha 2 del Mundial 2026 está programado para las 3.00 p. m. en territorio peruano.
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