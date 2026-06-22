Scaloni rompió su silencio y lanzó firme respuesta a Ancelotti por hablar de Argentina: “Fue un..."

La selección argentina se prepara para lo que será su duelo ante Austria por la segunda jornada del Mundial 2026. No obstante, en la previa de este choque, Lionel Scaloni se pronunció sobre las declaraciones de Carlo Ancelotti, quien sorprendió al hablar de la intensidad que demuestra la selección argentina. Tras esto, el DT de la albiceleste no se quedó callado y respondió.

Lionel Scaloni lanzó firme respuesta a Ancelotti por hablar de Argentina

Cabe recordar que el actual DT de la selección brasileña sostuvo que las naciones con mayor intensidad serán las favoritas para llevarse el Mundial 2026, y resaltó que Argentina no demuestra esta característica.

“Argentina no juega un futbol de alta intensidad. Maneja muy bien el juego, pero hubo otros equipos que han destacado mucho en esta primera parte, que han peleado mucho defendiendo, que fueron muy agresivos y con mucha intensidad. Yo creo que las estrellas no van a determinar este Mundial”, fueron las palabras de Ancelotti sobre los dirigidos por Scaloni.

Ante ello, el técnico tuvo una tajante respuesta para evitar cualquier tipo de polémica, al considerar que las palabras que usó el italiano fueron un halago que se malinterpretó.

“Entendí muy bien lo que quiso decir, y lo dijo de una buena manera. Ahora empezamos a pensar que dijo algo malo, pero para nada. Nos puso bien. Como habló un español, portugués e italiano mezclado, entonces la cabeza... Si pudiera hablar en su idioma como yo, lo entenderíamos mejor. Fue un halago más que una crítica”, declaró el técnico argentino.

¿A qué hora juega Argentina vs Austria?

La selección argentina se enfrenta HOY a Austria por la segunda jornada del Mundial 2026, en un partido que se jugará desde las 12.00 p. m. (hora peruana). La transmisión del encuentro de la Albiceleste estará a cargo de DSports.