- Hoy:
- Partidos de hoy
- Mundial 2026
- Francia vs Irak
- Argentina vs Austria
- Noruega vs Senegal
- Universitario
- Alianza Lima
- Copa de la Liga
- Sporting Cristal
- Fichajes Vóley
Scaloni rompió su silencio y lanzó firme respuesta a Ancelotti por hablar de Argentina: “Fue un..."
El entrenador de la albiceleste se pronunció luego de que Carlo Ancelotti diera su opinión sobre la selección argentina en el Mundial 2026.
La selección argentina se prepara para lo que será su duelo ante Austria por la segunda jornada del Mundial 2026. No obstante, en la previa de este choque, Lionel Scaloni se pronunció sobre las declaraciones de Carlo Ancelotti, quien sorprendió al hablar de la intensidad que demuestra la selección argentina. Tras esto, el DT de la albiceleste no se quedó callado y respondió.
PUEDES VER: Argentina vs Austria EN VIVO por Mundial 2026: a qué hora juega, qué canal transmite y pronóstico
Lionel Scaloni lanzó firme respuesta a Ancelotti por hablar de Argentina
Cabe recordar que el actual DT de la selección brasileña sostuvo que las naciones con mayor intensidad serán las favoritas para llevarse el Mundial 2026, y resaltó que Argentina no demuestra esta característica.
“Argentina no juega un futbol de alta intensidad. Maneja muy bien el juego, pero hubo otros equipos que han destacado mucho en esta primera parte, que han peleado mucho defendiendo, que fueron muy agresivos y con mucha intensidad. Yo creo que las estrellas no van a determinar este Mundial”, fueron las palabras de Ancelotti sobre los dirigidos por Scaloni.
Ante ello, el técnico tuvo una tajante respuesta para evitar cualquier tipo de polémica, al considerar que las palabras que usó el italiano fueron un halago que se malinterpretó.
“Entendí muy bien lo que quiso decir, y lo dijo de una buena manera. Ahora empezamos a pensar que dijo algo malo, pero para nada. Nos puso bien. Como habló un español, portugués e italiano mezclado, entonces la cabeza... Si pudiera hablar en su idioma como yo, lo entenderíamos mejor. Fue un halago más que una crítica”, declaró el técnico argentino.
¿A qué hora juega Argentina vs Austria?
La selección argentina se enfrenta HOY a Austria por la segunda jornada del Mundial 2026, en un partido que se jugará desde las 12.00 p. m. (hora peruana). La transmisión del encuentro de la Albiceleste estará a cargo de DSports.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
CIRCO MISTICO CONDOR
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO
PRECIOS/ 41.00