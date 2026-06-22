0
EN DIRECTO
Argentina vs Austria por Mundial 2026
Fondo mundial 2026


INICIONOTICIASEXPLORAR PAÍSESPRONOSTICADORCALENDARIOicon cupLA POLLA LIBERO

La desoladora imagen de Ferran Torres tras la revisión de su gol ante Arabia: “Por favor, que sea gol”

Las cámaras registraron el desolador momento en el que el delantero del Barcelona, durante la revisión de su gol, pedía que este fuera validado.

Antonio Vidal
La desoladora imagen de Ferran Torres tras la revisión de su gol. Foto: composición Líbero
La desoladora imagen de Ferran Torres tras la revisión de su gol. Foto: composición Líbero
COMPARTIR

España venció con comodidad a Arabia Saudita por un contundente 4-0 en la jornada 2 del Mundial 2026. Sin embargo, el resultado pudo ser aún más amplio de no ser por el gol que le anularon a Ferran Torres, quien en los últimos días viene siendo muy criticado por su falta de gol con ‘La Roja’. El jugador del FC Barcelona no atraviesa un buen momento, ya que esa falta de contundencia también se ha visto reflejada en esta Copa del Mundo.

En ese sentido, en redes sociales se viralizó una imagen que refleja con claridad lo que viene viviendo actualmente el ‘Tiburón’. Durante la revisión de su jugada de gol, se le pudo apreciar diciendo: “Por favor, que sea gol”, una escena que ha dado mucho de qué hablar, pues dejó en evidencia al jugador visiblemente cabizbajo por los cuestionamientos que viene recibiendo.

Scaloni se pronunció tras las reciente declaraciones de Ancelotti. Foto: composición Líbero/TyC Sports/AFP

PUEDES VER: Scaloni rompió su silencio y lanzó firme respuesta a Ancelotti por hablar de Argentina: “Fue un..."

Video: Diario AS

En redes sociales, hay quienes se han solidarizado con el jugador de 26 años y piden que cesen las críticas que ha estado recibiendo desde antes del Mundial 2026.

¿Cómo fue el partido de Ferran Torres en el España vs Arabia Saudita?

Ferran Torres entró al terreno de juego al minuto 46 en reemplazo de Oyarzabal, pues el partido ya estaba definido desde el primer tiempo. El jugador del Barcelona obtuvo una calificación de 6.4 al finalizar el compromiso, de acuerdo con el aplicativo Sofascore.

Valor de Ferran Torres

Ferran Torres está tasado en 50 millones de euros, de acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, una cifra que se ha mantenido con el paso del tiempo.

Ingresa, participa y gana grandes premios con la polla Mundialista de Libero.logo-libero-mundial
Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Partidos del Mundial HOY, lunes 22 de junio: programación y dónde ver EN VIVO ONLINE

  2. Argentina vs Austria EN VIVO por Mundial 2026 vía DSports: transmisión del partido

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano