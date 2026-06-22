La desoladora imagen de Ferran Torres tras la revisión de su gol ante Arabia: “Por favor, que sea gol”

España venció con comodidad a Arabia Saudita por un contundente 4-0 en la jornada 2 del Mundial 2026. Sin embargo, el resultado pudo ser aún más amplio de no ser por el gol que le anularon a Ferran Torres, quien en los últimos días viene siendo muy criticado por su falta de gol con ‘La Roja’. El jugador del FC Barcelona no atraviesa un buen momento, ya que esa falta de contundencia también se ha visto reflejada en esta Copa del Mundo.

En ese sentido, en redes sociales se viralizó una imagen que refleja con claridad lo que viene viviendo actualmente el ‘Tiburón’. Durante la revisión de su jugada de gol, se le pudo apreciar diciendo: “Por favor, que sea gol”, una escena que ha dado mucho de qué hablar, pues dejó en evidencia al jugador visiblemente cabizbajo por los cuestionamientos que viene recibiendo.

Video: Diario AS

En redes sociales, hay quienes se han solidarizado con el jugador de 26 años y piden que cesen las críticas que ha estado recibiendo desde antes del Mundial 2026.

¿Cómo fue el partido de Ferran Torres en el España vs Arabia Saudita?

Ferran Torres entró al terreno de juego al minuto 46 en reemplazo de Oyarzabal, pues el partido ya estaba definido desde el primer tiempo. El jugador del Barcelona obtuvo una calificación de 6.4 al finalizar el compromiso, de acuerdo con el aplicativo Sofascore.

Valor de Ferran Torres

Ferran Torres está tasado en 50 millones de euros, de acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, una cifra que se ha mantenido con el paso del tiempo.