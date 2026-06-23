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Los asombrosos récords de Lionel Messi con Argentina en la historia de la Copa del Mundo

Messi sigue agigantando su legado con Argentina en el Mundial 2026, por lo que en esta nota repasaremos los récords que ha ido rompiendo desde su estreno mundialista en Alemania 2006.

Antonio Vidal
Lionel Messi y sus récords en las Copa del Mundo. Foto: IG
Lionel Messi y sus récords en las Copa del Mundo. Foto: IG
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Lionel Messi sigue haciendo historia con la selección argentina y este Mundial 2026 no es la excepción, pues continúa rompiendo récords que muchos grandes jugadores no han podido alcanzar, a pesar de representar a grandes naciones. Esto lo convierte en un jugador de otro planeta, por lo que ahora se encuentra en la lucha por ser el mejor jugador de este certamen. Tras su debut en el 2006 durante la Copa del Mundo de Alemania, donde además marcó su primer gol con tan solo 18 años, Messi ha seguido batiendo más récords con la Albiceleste.

Erick Delgado dio a conocer su opinión sobre si Messi es el mejor del mundo. Foto: composición Líbero/Entre Palos

PUEDES VER: Delgado encendió el debate y puso a Messi por debajo de una figura mundialista: “Sigo pensando que…”

Los asombrosos récords de Lionel Messi con Argentina en la historia de la Copa del Mundo

Con el pasar de los años, Lionel Messi ha dejado en claro por qué actualmente es el mejor jugador del mundo. En su trayectoria en este certamen, de momento acumula 28 partidos oficiales, a la espera de que esta cifra se extienda. Actualmente tiene 18 goles y es el máximo goleador de esta competición.

  • Partidos: 28
  • Minutos: 2484
  • Ediciones con minutos: 6
  • Goles: 18
  • Rivales a los que les anotó: 12
  • Goles + asistencias: 26 (18-8)
  • Triunfos: 18
  • Triplete veterano: 38-357
  • Mejor jugador: 2
Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador de los mundiales tras anotar doblete a Austria en el Mundial 2026

Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador de los mundiales tras anotar doblete a Austria en el Mundial 2026

Lionel Messi en la lista de máximo goleadores del Mundial 2026

En la tabla de máximos goleadores del Mundial 2026, Lionel Messi lidera en solitario con cinco anotaciones. Detrás del argentino aparecen el francés y el noruego, ambos con cuatro tantos. Más abajo figuran dos de las grandes sorpresas del certamen: el alemán Deniz Undav y el canadiense Jonathan David, quienes registran tres goles cada uno. La lista también incluye a otras figuras destacadas como Vinícius Jr., Harry Kane y Cody Gakpo, entre otros.

  • Lionel Messi (Argentina): cinco
  • Kylian Mbappé (Francia): cuatro
  • Erling Haaland (Noruega): cuatro
  • Deniz Undav (Alemania): tres
  • Jonathan David (Canadá): tres
  • Vinícius Júnior (Brasil): dos
  • Harry Kane (Inglaterra): dos
  • Kai Havertz (Alemania): dos
  • Florian Balogun (Estados Unidos): dos
  • Cody Gakpo (Países Bajos): dos
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Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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