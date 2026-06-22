Partidos del Mundial HOY, martes 23 de junio: programación, resultados y dónde ver

Este martes 23 de junio, se jugarán encuentros por la segunda fecha del Mundial 2026 . Por ejemplo, se disputarán el Portugal vs Uzbekistán, Inglaterra vs Ghana, Panamá vs Croacia y Colombia vs República Democrática del Congo. A continuación, revisa la programación de estos duelos.

Partidos de hoy por el Mundial 2026

Partido Horario Canal Portugal vs Uzbekistán 12.00 p. m. DSports, DGO, DAZN y Paramount+ Inglaterra vs Ghana 3.00 p. m. Dsports, DGO, América TV GO, DAZN y Paramount+ Panamá vs Croacia 6.00 p. m. DSports, DGO, DAZN y Paramount+ Colombia vs RD Congo 9.00 p. m. América TV, América TV GO, DSports, DGO, DAZN, Disney+ y Paramoun+

¿Dónde se podrán ver los partidos del Mundial 2026 en Perú?

Hay buenas noticias para el país, porque el Mundial 2026 podrá verse a través de distintas señales, como DSports, América TV, Disney+ y Paramount+.

Sin embargo, el único canal que transmitirá los 104 encuentros es DSports. Esta señal puede encontrarse en distintos servicios de streaming, como DGO. Además, si tienes internet ZAAZ, accedes a DGO, que incluye la señal deportiva con toda la competencia.

En TV abierta, América TV transmitirá 40 encuentros: 25 en fase de grupos, seis de dieciseisavos de final, cuatro de octavos de final, dos de cuartos de final, ambas semifinales y la final. Por su parte, Disney+ solo cubrirá 30 duelos: 22 en fase de grupos, dos de dieciseisavos de final, dos de octavos de final, un partido de cuartos de final, ambas semifinales y la final.