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Partidos del Mundial HOY, martes 23 de junio: programación, resultados y dónde ver

A continuación, revisa la programación de los cuatro partidos que se jugarán por el Mundial 2026.

Gary Huaman
Cristiano Ronaldo, Luis Díaz y Harry Kane jugarán este martes 23 de junio.
Cristiano Ronaldo, Luis Díaz y Harry Kane jugarán este martes 23 de junio. | Foto: composición Líbero
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Este martes 23 de junio, se jugarán encuentros por la segunda fecha del Mundial 2026. Por ejemplo, se disputarán el Portugal vs Uzbekistán, Inglaterra vs Ghana, Panamá vs Croacia y Colombia vs República Democrática del Congo. A continuación, revisa la programación de estos duelos.

Gol de Lionel Messi en Argentina vs Austria por el Mundial 2026.

PUEDES VER: Lionel Messi anotó el 1-0 de Argentina a Austria y ya es el goleador histórico en Mundiales

Partidos de hoy por el Mundial 2026

PartidoHorarioCanal
Portugal vs Uzbekistán12.00 p. m.DSports, DGO, DAZN y Paramount+
Inglaterra vs Ghana3.00 p. m.Dsports, DGO, América TV GO, DAZN y Paramount+
Panamá vs Croacia6.00 p. m.DSports, DGO, DAZN y Paramount+
Colombia vs RD Congo9.00 p. m.América TV, América TV GO, DSports, DGO, DAZN, Disney+ y Paramoun+

¿Dónde se podrán ver los partidos del Mundial 2026 en Perú?

Hay buenas noticias para el país, porque el Mundial 2026 podrá verse a través de distintas señales, como DSports, América TV, Disney+ y Paramount+.

Sin embargo, el único canal que transmitirá los 104 encuentros es DSports. Esta señal puede encontrarse en distintos servicios de streaming, como DGO. Además, si tienes internet ZAAZ, accedes a DGO, que incluye la señal deportiva con toda la competencia.

En TV abierta, América TV transmitirá 40 encuentros: 25 en fase de grupos, seis de dieciseisavos de final, cuatro de octavos de final, dos de cuartos de final, ambas semifinales y la final. Por su parte, Disney+ solo cubrirá 30 duelos: 22 en fase de grupos, dos de dieciseisavos de final, dos de octavos de final, un partido de cuartos de final, ambas semifinales y la final.

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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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