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Partidos del Mundial HOY, martes 23 de junio: programación, resultados y dónde ver
A continuación, revisa la programación de los cuatro partidos que se jugarán por el Mundial 2026.
Este martes 23 de junio, se jugarán encuentros por la segunda fecha del Mundial 2026. Por ejemplo, se disputarán el Portugal vs Uzbekistán, Inglaterra vs Ghana, Panamá vs Croacia y Colombia vs República Democrática del Congo. A continuación, revisa la programación de estos duelos.
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Partidos de hoy por el Mundial 2026
|Partido
|Horario
|Canal
|Portugal vs Uzbekistán
|12.00 p. m.
|DSports, DGO, DAZN y Paramount+
|Inglaterra vs Ghana
|3.00 p. m.
|Dsports, DGO, América TV GO, DAZN y Paramount+
|Panamá vs Croacia
|6.00 p. m.
|DSports, DGO, DAZN y Paramount+
|Colombia vs RD Congo
|9.00 p. m.
|América TV, América TV GO, DSports, DGO, DAZN, Disney+ y Paramoun+
¿Dónde se podrán ver los partidos del Mundial 2026 en Perú?
Hay buenas noticias para el país, porque el Mundial 2026 podrá verse a través de distintas señales, como DSports, América TV, Disney+ y Paramount+.
Sin embargo, el único canal que transmitirá los 104 encuentros es DSports. Esta señal puede encontrarse en distintos servicios de streaming, como DGO. Además, si tienes internet ZAAZ, accedes a DGO, que incluye la señal deportiva con toda la competencia.
En TV abierta, América TV transmitirá 40 encuentros: 25 en fase de grupos, seis de dieciseisavos de final, cuatro de octavos de final, dos de cuartos de final, ambas semifinales y la final. Por su parte, Disney+ solo cubrirá 30 duelos: 22 en fase de grupos, dos de dieciseisavos de final, dos de octavos de final, un partido de cuartos de final, ambas semifinales y la final.
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