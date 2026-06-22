¿A qué hora juega Inglaterra vs Ghana y dónde ver partido por el Mundial 2026?

Inglaterra se enfrenta a Ghana, en partido correspondiente a la fecha 2 del Mundial 2026. Este prometedor duelo, válido por el Grupo L, se disputará en Boston y regalará emociones de principio a fin. A continuación, conoce todos los detalles del encuentro.

¿Cuándo juega Inglaterra vs Ghana?

Inglaterra y Ghana se enfrentan este martes 23 de junio, por el Mundial 2026. El decisivo cruce del Grupo L se jugará en el Boston Stadium (Gillette Stadium) de Foxborough.

¿A qué hora juega Inglaterra vs Ghana?

Perú, Colombia y Ecuador: 15:00 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 16:00 horas

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 17:00 horas

México: 14:00 horas

Estados Unidos: 16:00 horas (Miami y Nueva York) y 13:00 horas (Los Ángeles)

Reino Unido: 21:00 horas

España: 22:00 horas

¿Dónde ver Inglaterra vs Ghana?

Perú: América Televisión, América TVGO, DSports, DGO, Disney+, Paramount+ y TV 360

Argentina: Telefe, mitelefe, DSports, DGO, Disney+ y Paramount+

Colombia: DSports, DGO, Paramount+ y Radio Nacional de Colombia

Ecuador: DSports, DGO y Paramount+

Paraguay: GEN y Trece

Uruguay: AUF TV, Canal 5, DSports, DGO, Disney+ y Paramount+

Bolivia: Tigo Sports y Entel TV

Venezuela: DSports, DGO, Inter y Televen

México: ViX

Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio

España: DAZN, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV y Las 2 Cat

Inglaterra vs Ghana: previa del partido

La lucha por el liderato del Grupo L del Mundial se traslada al Boston Stadium (Gillette Stadium). Inglaterra y Ghana se enfrentan este martes 23 de junio tras ganar en sus estrenos. El cuadro inglés, dirigido por Thomas Tuchel, llega como favorito tras batir 4-2 a Croacia con doblete de Harry Kane; mientras que las Estrellas Negras de Carlos Queiroz vienen de vencer de forma agónica a Panamá por 1-0 con gol de Caleb Yirenkyi.

Inglaterra buscará imponer su volumen ofensivo de la mano de Jude Bellingham tras registrar 11 remates al arco en su debut. Por su parte, Ghana apostará por un bloque defensivo compacto para frenar las transiciones inglesas y explotar la velocidad de Antoine Semenyo al contraataque, con el objetivo de castigar las licencias que dejó la zaga de los Three Lions en el juego aéreo.

Este encuentro será el primer enfrentamiento oficial entre ambos en una Copa del Mundo, con un amistoso en 2011 que terminó 1-1 como único antecedente. El equipo que logre quedarse con la victoria en Foxborough asegurará prácticamente su boleto directo a los dieciseisavos de final del torneo.