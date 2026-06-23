Pronósticos y apuestas de España vs. Uruguay: cuánto paga el partido clave del Mundial 2026

Es momento de ver un partido de alto nivel entre las selecciones de España y Uruguay por la última jornada del grupo H del Mundial 2026. A la escuadra europea le basta el empate para ser líder de la serie y avanzar a los dieciseisavos de final, mientras que a la Celeste solo le vale el triunfo si realmente quiere seguir haciendo historia en este certamen de la FIFA. Conoce los pronósticos, cuotas y estadísticas de las casas de apuestas para los aficionados.

¿Cuánto paga España vs Uruguay?

Estas son las cuotas de este viernes para el partido del Mundial 2026 entre las selecciones de España y Uruguay por la tercera jornada del grupo H.

CASAS DE APUESTAS ESPAÑA EMPATE URUGUAY Betsson 1.52 4.25 6.90 Betano 1.53 3.95 6.90 Bet365 1.48 4.20 7.00 1XBet 1.55 4.23 7.44 Caliente 1.52 4.10 7.10

España vs Uruguay: pronóstico y quién es favorito para las casas de apuestas

Para el España vs Uruguay, el favoritismo está claramente del lado español, según el consenso de las casas de apuestas. Las cuotas más repetidas están alrededor de 1,60–1,65 para el triunfo de España, 3,75–3,95 para el empate y 5,00–5,35 para una victoria uruguaya.

España llega reforzada tras el 4-0 sobre Arabia Saudita y, además, le basta incluso un empate para quedar muy cerca del liderato del grupo. Uruguay, en cambio, dejó dudas tras el 2-2 ante Cabo Verde y llega más presionada por el resultado. Un pronóstico mesurado puede ser España 2-1 Uruguay. La Celeste puede competir y tener tramos fuertes, pero el momento colectivo y el volumen ofensivo favorecen a España. Otra opción puede ser España gana o empata, ya que parece el escenario que más respaldan los mercados.

Últimos resultados de España vs Uruguay: historial y estadísticas

España 2-1 Uruguay (Copa Confederaciones FIFA 2013)

España 3-1 Uruguay (Amistoso 2013)

España 2-0 Uruguay (Amistoso 2005)

España 2-2 Uruguay (Amistoso 1995)

España 2-1 Uruguay (Amistoso 1991)

Uruguay 0-0 España (Mundial 1990)

Uruguay 2-2 España (Mundial 1950)

¿Cómo llegan España y Uruguay?

España llega a este partido con sensaciones de crecimiento y con el cartel de candidata. La selección dirigida por Luis de la Fuente arrancó con dudas tras igualar sin goles ante Cabo Verde, pero reaccionó con autoridad en la segunda fecha al golear 4-0 a Arabia Saudí, un resultado que la dejó líder del grupo H y con altas opciones de cerrar como primera. El peso ofensivo del equipo, el momento de sus jóvenes figuras y una idea de juego más asentada hacen que la Roja llegue con confianza a este cierre de fase de grupos.

Uruguay, en cambio, afronta el duelo con mayor presión. El equipo de Marcelo Bielsa todavía no ha logrado despegar en el torneo y quedó obligado a sumar ante España para no depender de otros resultados. El empate 2-2 frente a Cabo Verde complicó el panorama de la Celeste, que necesita recuperar su intensidad, sostener el ritmo físico y aprovechar la experiencia de jugadores como Federico Valverde para mantenerse con vida en el Mundial. Todo apunta a un partido de alta exigencia entre dos selecciones históricas que llegan con necesidades distintas.

Posibles alineaciones de España vs Uruguay

España: Unai Simón, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Pedri, Rodri Hernández, Dani Olmo, Lamine Yamal, Álex Baena y Mikel Oyarzabal.

Uruguay: Fernando Muslera, Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Juan Sanabria, Maximiliano Araújo, Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte, Federico Valverde, Agustín Canobbio y Federico Viñas.

¿A qué hora juega España vs Uruguay?

El partido entre España vs Uruguay se juega el viernes 26 de junio a partir de las 19.00 horas de Perú (21.00 horas de Montevideo y 2.00 horas de Madrid).