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¿A qué hora juega Francia vs Noruega y dónde ver partido por el Mundial 2026?
Francia se enfrenta a Noruega en la última fecha del Grupo I del Mundial 2026 en el Estadio Boston. Repasa horarios y canales para ver este encuentro, que promete emoción de principio a fin.
Francia se enfrenta a Noruega en un partido correspondiente a la fecha 3 del Mundial 2026. Este encuentro corresponde al Grupo I, se disputa en el Estadio Boston y tiene como uno de sus principales atractivos el duelo entre Kylian Mbappé y Erling Haaland, dos de los jugadores más destacados del planeta. Conoce todos los detalles a continuación.
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¿Cuándo juega Francia vs Noruega?
El partidazo entre Francia y Noruega por la fase de grupos del Mundial se disputará el viernes 26 de junio en el Estadio Boston (Gillette Stadium).
¿A qué hora juega Francia vs Noruega?
- Perú, Colombia y Ecuador: 14.00 horas
- México: 13.00 horas
- Chile, Bolivia y Venezuela: 15.00 horas
- Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 16.00 horas
- Estados Unidos: 15.00 horas (Miami y Nueva York) y 12.00 horas (Los Ángeles)
- España y Francia: 21.00 horas
¿Dónde ver Francia vs Noruega?
- Perú: América Televisión, América TVGO, DIRECTV Sports Peru, DGO y Paramount+
- Argentina: TyC Sports Argentina, Telefe Argentina, Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, TyC Sports Play, Disney+ Premium Argentina, mitelefe y Paramount+
- Colombia: Win Sports, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Win Play, Radio Nacional de Colombia y Paramount+
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO y Paramount+
- Paraguay: No se especifican derechos exclusivos locales directos en el listado para este territorio en particular; por lo general, comparte señales satelitales regionales como DirecTV y DGO.
- Uruguay: No aparece en el listado con canales locales exclusivos en este enlace específico de la grilla internacional.
- Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia y Entel TV
- Venezuela: DSports, DGO, Televen e Inter
- México: ViX
- Estados Unidos: FOX Network, Telemundo, FOX One, Peacock, fuboTV, Sling TV, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio
- España: DAZN y DAZN Mundial
Francia vs Noruega: previa del partido
La lucha por el liderato del Grupo I del Mundial se traslada al Estadio Boston (Gillette Stadium). Francia y Noruega se miden en un duelo directo tras firmar un arranque perfecto con dos victorias consecutivas. El combinado de Didier Deschamps llega con una sólida versión colectiva y un tremendo poderío ofensivo, por lo que se consolida como uno de los candidatos más firmes del torneo.
Por su parte, el seleccionado escandinavo asume este compromiso como una prueba de fuego ideal para dar un golpe sobre la mesa. Apoyados en la racha goleadora de Erling Haaland y la visión de Martin Ødegaard, los dirigidos por Ståle Solbakken buscarán mantener un bloque compacto en el mediocampo para neutralizar los costados franceses y hacer daño al contragolpe.
Este choque reactiva un historial que no sumaba capítulos desde el amistoso del 2014, en el que los galos golearon 4-0. Ahora, bajo la máxima exigencia de la Copa del Mundo, el equipo que logre imponer condiciones en Foxborough amarrará el primer puesto de la zona de forma invicta antes de encarar los exigentes dieciseisavos de final.
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