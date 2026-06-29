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Canal confirmado para ver Francia vs Suecia por dieciseisavos de final del Mundial 2026 con Mbappé
Conoce dónde ver la transmisión del partido entre Francia vs Suecia por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, con Kylian Mbappé.
Uno de los partidos más esperados de dieciseisavos de final del Mundial 2026 será el que protagonizarán Francia y Suecia en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, en Estados Unidos. Ambos elencos darán todo de sí a lo largo de los 90 minutos, y Kylian Mbappé será la gran figura que esperan ver los aficionados. Conoce los canales de transmisión confirmados para ver este vital cotejo.
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¿Dónde ver Francia vs Suecia por el Mundial 2026?
La transmisión del partido entre Francia vs Suecia por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 se verá por la señal abierta de América TV (Canal 4) en todo el territorio peruano. Asimismo, tienes la opción de contratar un servicio de paga para sintonizarlo en las señales oficiales de DSports (antes DirecTV Sports), DGO y Paramount+.
Canales de transmisión para ver Francia vs Suecia
- Argentina: TyC Sports Argentina, Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, TyC Sports Play, Paramount+
- Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Entel TV
- Brasil: Disney+ Premium Brazil, CazéTV
- Chile: Chilevisión, DIRECTV Sports Chile, DGO, Paramount+
- Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Deportes RCN En Vivo, Caracol Play, Ditu, Radio Nacional de Colombia, Paramount+
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+
- Francia: M6, beIN Sports 1, M6+, beIN Sports Connect, Molotov, 6play, myCANAL
- México: ViX México
- Paraguay: GEN, Trece, Unicanal
- Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, América Televisión, América TVGO, Paramount+
- España: DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España, La 2 Cat
- Suecia: TV4 Sweden, TV4 Play
- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, AUF TV, Paramount+
- Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio
- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, Televen, Inter
Francia vs Suecia por los playoffs del Mundial 2026.Foto: composición Líbero/IG
Francia vs Suecia: fecha, día y horario confirmado
Este compromiso entre las selecciones de Francia y Suecia por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 se llevará a cabo el martes 30 de junio a partir de las 4.00 p. m., hora peruana, colombiana y ecuatoriana (9.00 p. m. GMT).
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