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Alessandro Bastoni, estrella del Inter de Milán, es investigado por presunta prostitución infantil
El defensor italiano se encuentra en el ojo de la tormenta luego de que la Fiscalía de Milán lo citara para conocer su versión tras la interceptación de unos chats.
Alessandro Bastoni se encuentra en el ojo de la tormenta luego de que se filtraran unos chats comprometedores, por lo que ha quedado formalmente bajo investigación judicial. El defensor del Inter de Milán ha sido acusado de presunta prostitución infantil.
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De acuerdo con revelaciones del diario La Gazzetta dello Sport, el italiano sería el primer jugador formalmente imputado en un caso de este tipo, en el que la agencia de eventos ‘Made’ figura como una de las investigadas. Según el expediente liderado por las fiscales Bruna Albertini y Rosaria Stagnara, estas empresas organizaban cenas y reuniones privadas con acompañantes para personas de alto poder adquisitivo.
Las principales evidencias que involucran al defensor de 27 años provienen de una serie de escuchas telefónicas realizadas en 2020, cuando el futbolista tenía 21 años. Según los documentos judiciales, en una de las conversaciones, Antonio Salamone, trabajador de la agencia, le comentaba a Bastoni que una joven estaba interesada en pasar la noche con él en su domicilio.
Alessandro Bastoni es investigado
¿Qué dicen los mensajes interceptados?
Según un extracto de la investigación, Antonio Salamone le habría comentado a Bastoni que una joven estaba interesada en mantener un encuentro con él. De acuerdo con el expediente, el relacionista público organizó una cena de sushi con varias personas y posteriormente coordinó la continuidad de la reunión entre ambos. En la conversación, el defensor habría preguntado si existía un lugar discreto para el encuentro, a lo que Salamone respondió que encontrarían una alternativa y, en caso contrario, la joven sería llevada de regreso a su domicilio.
Cabe señalar que el nombre de Bastoni salió a la luz en el marco de una investigación más amplia contra 'Made', una presunta agencia de escorts con sede en Cinisello Balsamo (Milán). Según la Fiscalía, esta organización coordinaba fiestas "todo incluido" dirigidas a clientes VIP, entre ellos, principalmente futbolistas.
¿Hay otros futbolistas involucrados?
Las diligencias que continúan en el caso, junto con el interrogatorio programado para este viernes, servirán para que la Fiscalía de Milán corrobore las pruebas reunidas hasta el momento. En paralelo, la Guardia di Finanza (Policía Financiera italiana) remitió documentación relacionada con otros tres futbolistas que no están siendo investigados, pero que serán citados a declarar como personas con conocimiento de los hechos: Daniel Maldini, Riccardo Calafiori y Kevin Bonifazi.
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