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Alineaciones Paraguay vs Francia: sorprendentes formaciones del partido por octavos del Mundial 2026

Gustavo Alfaro y Didier Deschamps apuestan por formaciones intensas que puedan asegurar su pase a los cuartos de final de la Copa del Mundo.

Shirley Marcelo
Paraguay se enfrenta a Francia en el Estadio Filadelfia.
Paraguay se enfrenta a Francia en el Estadio Filadelfia. | composición Líbero
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Paraguay se prepara para afrontar uno de los partidos más exigentes de su camino en el Mundial 2026 cuando enfrente a Francia por los octavos de final. La selección dirigida por Gustavo Alfaro intentará dar el golpe ante una de las grandes favoritas al título, y repetir la hazaña que tuvo ante Alemania para seguir avanzando en el torneo.

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Posible once de Paraguay:

Orlando Gil; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, José Canale, Júnior Alonso; Miguel Almirón, Damián Bobadilla, Andrés Cubas, Matías Galarza; Gabriel Ávalos, Julio Enciso.

Paraguay eliminó a Alemania tras definición de penales.

Paraguay eliminó a Alemania tras definición de penales.

El entrenador de la Albirroja, Gustavo Alfaro mantendría la base del equipo que enfrentó la fase de grupos de la primera ronda con Orlando para custodiar el arco, mientras que Gustavo Gómez volverá a ser el líder de la defensa junto con José Canale.

En el mediocampo destacan Andrés Cubas, Damián Bobadilla y Miguel Almirón, quienes tendrán la misión de abastecer a los atacantes Gabriel Ávalos y Julio Enciso para ingresar al campo de los franceses y anotar.

Posible once de Francia:

Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola; Kylian Mbappé.

Francia llega al duelo tras golear a Suecia.

Francia llega al duelo tras golear a Suecia.

Didier Deschamps apuntaría al mismo elenco de la primera fase. Mike Maignan custodiará el arco y una defensa integrada por Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba y Lucas Digne intentará neutralizar el juego paraguayo.

El mediocampo francés estaría conformado por Aurélien Tchouaméni y Adrien Rabiot, encargados de darle equilibrio al equipo y conectar con un ataque de primer nivel. En ofensiva, Ousmane Dembélé, Michael Olise y Bradley Barcola acompañarán a Kylian Mbappé, quien vuelve a perfilarse como la máxima amenaza de los 'Bleus'.

¿Cuándo juega Paraguay vs. Francia?

De acuerdo con la programación del Mundial 2026, el duelo entre Paraguay y Francia se realizará este sábado 4 de julio desde las 4.00 p. m., según el horario peruano, y a las 6.00 p. m. en Paraguay.

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Shirley Marcelo
AUTOR: Shirley Marcelo

Coordinadora de la web del Diario Líbero. Licenciada en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes redactora en La República. Más de ocho años sumergida en periodismo digital.

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