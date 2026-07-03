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Diney hizo autogol para el 3-2 de Argentina sobre Cabo Verde por el Mundial 2026

De forma inesperada, Diney marcó autogol para el 3-2 de Argentina sobre Cabo Verde y le da el pase a los octavos de final del Mundial 2026.

Francisco Esteves
La Albiceleste derrotó 3-2 a Cabo Verde con un autogol de Diney Borge al 110'.
La Albiceleste derrotó 3-2 a Cabo Verde con un autogol de Diney Borge al 110'.
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En un partidazo por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, Diney (autogol) puso el 3-2 de Argentina sobre Cabo Verde, en Miami, y le dio el pase a los octavos del certamen FIFA. El encuentro se definió en 120 minutos de juego.

AUTOGOL DE DANY PARA ARGENTINA

En lo que fue, para muchos, el mejor encuentro de la Copa del Mundo hasta el momento, la Albiceleste tuvo que recurrir a un autogol de un futbolista caboverdiano para lograr la victoria y acceder a la siguiente etapa.

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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