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Diney hizo autogol para el 3-2 de Argentina sobre Cabo Verde por el Mundial 2026
De forma inesperada, Diney marcó autogol para el 3-2 de Argentina sobre Cabo Verde y le da el pase a los octavos de final del Mundial 2026.
En un partidazo por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, Diney (autogol) puso el 3-2 de Argentina sobre Cabo Verde, en Miami, y le dio el pase a los octavos del certamen FIFA. El encuentro se definió en 120 minutos de juego.
AUTOGOL DE DANY PARA ARGENTINA
En lo que fue, para muchos, el mejor encuentro de la Copa del Mundo hasta el momento, la Albiceleste tuvo que recurrir a un autogol de un futbolista caboverdiano para lograr la victoria y acceder a la siguiente etapa.
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