Dura medida: Inglaterra utilizará Viagra para vencer a México en el Mundial 2026

Por los octavos de final del Mundial 2026, México recibirá a Inglaterra en el Estadio Azteca, situado a 2.240 metros sobre el nivel del mar. En ese sentido, recientemente se informó que los europeos planean usar Viagra para derrotar al cuadro norteamericano.

Como se sabe, jugar en altura puede perjudicar mucho a los futbolistas que no estén acostumbrados a esa condición, por lo que el elenco inglés está en clara desventaja ante los mexicanos. Para contrarrestar esta situación, la escuadra británica puede utilizar un medicamento conocido: Viagra.

De acuerdo con lo informado por el medio The Sun, esta pastilla sirve para mitigar los efectos de jugar en altura y no está incluida en la lista de sustancias prohibidas por la FIFA para sus partidos oficiales. Por ello, está totalmente habilitada para el Mundial 2026.

En ese sentido, Inglaterra planea usar Viagra para enfrentar a México en igualdad de condiciones y así clasificar a los cuartos de final de la Copa del Mundo. Recordemos que los europeos acaban de eliminar a RD Congo y los norteamericanos hicieron lo mismo con Ecuador.

¿Qué es el Viagra?

Viagra es un medicamento recetado de marca cuyo principio activo es el sildenafilo. Se utiliza, principalmente, para tratar la disfunción eréctil en hombres, ya que inhibe la enzima PDE5, que relaja los músculos y aumenta el flujo sanguíneo hacia el pene durante la estimulación en la intimidad.