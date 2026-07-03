- Hoy:
- Partidos de hoy
- Mundial 2026
- Argentina vs Cabo Verde
- Colombia vs Ghana
- Australia vs Egipto
- Universitario
- Alianza Lima
- Copa de la Liga
- Fichajes Vóley
Dura medida: Inglaterra utilizará Viagra para vencer a México en el Mundial 2026
Inglaterra planea usar Viagra para vencer a México en el Estadio Azteca y así clasificar a los cuartos de final del Mundial 2026.
Por los octavos de final del Mundial 2026, México recibirá a Inglaterra en el Estadio Azteca, situado a 2.240 metros sobre el nivel del mar. En ese sentido, recientemente se informó que los europeos planean usar Viagra para derrotar al cuadro norteamericano.
PUEDES VER: Como contra Perú: Australia cambia de arquero para los penales y DIRECTV recuerda fallo de Valera
Como se sabe, jugar en altura puede perjudicar mucho a los futbolistas que no estén acostumbrados a esa condición, por lo que el elenco inglés está en clara desventaja ante los mexicanos. Para contrarrestar esta situación, la escuadra británica puede utilizar un medicamento conocido: Viagra.
De acuerdo con lo informado por el medio The Sun, esta pastilla sirve para mitigar los efectos de jugar en altura y no está incluida en la lista de sustancias prohibidas por la FIFA para sus partidos oficiales. Por ello, está totalmente habilitada para el Mundial 2026.
En ese sentido, Inglaterra planea usar Viagra para enfrentar a México en igualdad de condiciones y así clasificar a los cuartos de final de la Copa del Mundo. Recordemos que los europeos acaban de eliminar a RD Congo y los norteamericanos hicieron lo mismo con Ecuador.
¿Qué es el Viagra?
Viagra es un medicamento recetado de marca cuyo principio activo es el sildenafilo. Se utiliza, principalmente, para tratar la disfunción eréctil en hombres, ya que inhibe la enzima PDE5, que relaja los músculos y aumenta el flujo sanguíneo hacia el pene durante la estimulación en la intimidad.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
CIRCO MISTICO CONDOR
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO
PRECIOS/ 41.00