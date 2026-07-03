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Lopes Cabral marcó un gol de otra dimensión para el empate 2-2 de Cabo Verde ante Argentina

¡Locura total! Lopes Cabral marcó un golazo de otro planeta para poner el 2-2 de Cabo Verde ante Argentina en el Mundial 2026 de la FIFA.

Francisco Esteves
Gol de Cabral para el 2-2 de Cabo Verde a Argentina.
Gol de Cabral para el 2-2 de Cabo Verde a Argentina. | Foto: DSports
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Hay locura total en Miami. Pese a que Argentina se había puesto arriba en el marcador nuevamente, Lopes Cabral apareció para meter un golazo de otra dimensión y poner el 2-2 de Cabo Verde que lo ilusiona con meterse a octavos de final del Mundial 2026.

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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