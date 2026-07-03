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Lopes Cabral marcó un gol de otra dimensión para el empate 2-2 de Cabo Verde ante Argentina
¡Locura total! Lopes Cabral marcó un golazo de otro planeta para poner el 2-2 de Cabo Verde ante Argentina en el Mundial 2026 de la FIFA.
Gol de Cabral para el 2-2 de Cabo Verde a Argentina. | Foto: DSports
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Hay locura total en Miami. Pese a que Argentina se había puesto arriba en el marcador nuevamente, Lopes Cabral apareció para meter un golazo de otra dimensión y poner el 2-2 de Cabo Verde que lo ilusiona con meterse a octavos de final del Mundial 2026.
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