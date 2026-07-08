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Mr. Peet explotó contra el arbitraje tras el Argentina vs Egipto en el Mundial 2026: "Fue descarado"

El periodista deportivo no pudo ocultar su indignación tras la eliminación de Egipto ante Argentina por los octavos de final del Mundial 2026.

Antonio Vidal
Mr. Peet explotó contra el arbitraje tras el Argentina vs Egipto. Foto: composición Líbero/A Presión
Mr. Peet explotó contra el arbitraje tras el Argentina vs Egipto. Foto: composición Líbero/A Presión
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La polémica sigue viva en torno a lo que fue el partido entre Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. Muchos consideraron que durante el encuentro hubo cierto favoritismo hacia el vigente campeón del mundo, lo que lo ayudó a revertir el resultado y dejarlo 3-2. Tras el partido, las quejas no se hicieron esperar por parte de varios periodistas. Incluso los propios jugadores egipcios cuestionaron esto.

En este contexto, Mr. Peet no dudó en alzar la voz y dar su perspectiva al respecto. Lo llamó un descaro, pues señaló que hubo situaciones durante la Copa del Mundo que se dejaron pasar. Sin embargo, esta vez sí fue muy notorio que a Egipto se le anulara un gol.

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Mr. Peet explotó contra el arbitraje tras el Argentina vs Egipto en el Mundial 2026

Para el periodista peruano, fue un partido con polémica. Lo dijo sin reparo alguno y señaló algunas situaciones que se dieron durante los 90 minutos, como la falta previa que anuló el gol de Egipto y la supuesta infracción contra Mohamed Salah cerca de los minutos finales.

Mr. Peet explotó contra arbitraje del Argentina vs Egipto. Foto: A Presión

Mr. Peet explotó contra arbitraje del Argentina vs Egipto. Foto: A Presión

Hablemos de la Argentina, en un partido increíble, en un partido con polémica, y lo voy a decir, lo voy a decir yo, la verdad, algunas situaciones que se han dado a lo largo del torneo no me parecieron tan descaradas como la de hoy. Y sí, hoy me pareció descarado que se le anule el gol a Egipto por nada, por nada”.

En campo contrario, cerca del banderín del córner. Una jugada sin influencia, además una jugada sin ninguna intención del jugador de Egipto en cometerle la falta al jugador argentino. No había intención. No había. Es una situación absolutamente fortuita, fortuita. Si anulas el gol de Egipto por esa jugada, tenías que haber sancionado penal aquí porque Julián Álvarez toca a Salah, lo toca. Y en este Mundial se han caracterizado por decir: "No hay penal chico ni penal grande. Penal es penal".

Hay contactos y contactos. No me digan que una cosa es ir a la mala con la plancha, pisarte, y otra cosa es tener un contacto producto de la disputa”, concluyó el narrador.

¿Cuándo juega Argentina vs Suiza?

Argentina, tras su victoria ante Egipto, se enfrentará a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 este sábado 11 de julio, encuentro que se podrá seguir desde las 8.00 p. m.

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Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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