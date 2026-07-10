Kylian Mbappé reveló si se pierde la semifinal del Mundial 2026: "Tengo una lesión..."

La Selección de Francia se metió a las semifinales del Mundial 2026 tras imponerse por un marcador de 2-0 ante Marruecos en Boston. Sin embargo, las alarmas se encendieron cuando Kylian Mbappé tuvo que abandonar el campo a falta de 15 minutos y fue captado en el banco con hielo en el tobillo derecho.

La preocupación no tardó en instalarse entre los hinchas de cara a la recta final del torneo. Afortunadamente, el propio delantero del Real Madrid disipó los temores en la zona mixta y dejó en claro que la molestia no reviste mayor gravedad, para tranquilidad de los galos.

"Tengo una lesión leve en el tobillo, pero estoy perfectamente. Me golpearon, pero todo está bien, es una lesión menor", declaró de forma contundente la estrella francesa, y explicó que su salida fue preventiva porque Jean-Philippe Mateta estaba más fresco para presionar en el cierre.

Kylian Mbappé con camiset ade Francia

Con el gol que marcó antes de salir, el atacante no solo selló el pase de 'Les Bleus', sino que alcanzó ocho anotaciones en la competencia. Esta cifra lo mantiene en lo más alto de la tabla de artilleros, en disputa con Lionel Messi por la Bota de Oro.

Ahora Francia ya piensa en el partido de semifinales, programado para el martes 14 de julio en el Estadio de Dallas. El equipo de Didier Deschamps espera al ganador de la otra llave de cuartos entre España y Bélgica, con un Mbappé que promete estar al 100% para buscar otra gran actuación.

Kylian Mbappé y sus números en el Mundial 2026

Kylian Mbappé suma 8 goles en la presente edición y está empatado en la cima con Lionel Messi. En su historial mundialista, el astro francés acumula 20 tantos, con lo que se consolida como uno de los máximos artilleros en la historia del torneo.