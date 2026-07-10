0
EN VIVO
España vs Bélgica por el Mundial 2026
Fondo mundial 2026


INICIONOTICIASRESULTADOSTABLA DE POSICIONESPRONOSTICADORFASE FINALicon cupLA POLLA LIBERO

Kylian Mbappé reveló si se pierde la semifinal del Mundial 2026: "Tengo una lesión..."

¿Se encienden las alarmas? Kylian Mbappé contó sus sensaciones tras ser cambiado y confirmó que sufrió una lesión durante el duelo ante Marruecos, por los cuartos de final del Mundial 2026.

Wilfredo Inostroza
Kylian Mbappé dio detalles sobre su lesión ante Marruecos
Kylian Mbappé dio detalles sobre su lesión ante Marruecos | Foto: AFP
COMPARTIR

La Selección de Francia se metió a las semifinales del Mundial 2026 tras imponerse por un marcador de 2-0 ante Marruecos en Boston. Sin embargo, las alarmas se encendieron cuando Kylian Mbappé tuvo que abandonar el campo a falta de 15 minutos y fue captado en el banco con hielo en el tobillo derecho.

Las semifinales del Mundial 2026 se llevarán a cabo en dos días.

PUEDES VER: Llaves de semifinales del Mundial 2026: cruces, horarios, estadios y canal confirmado de duelos

La preocupación no tardó en instalarse entre los hinchas de cara a la recta final del torneo. Afortunadamente, el propio delantero del Real Madrid disipó los temores en la zona mixta y dejó en claro que la molestia no reviste mayor gravedad, para tranquilidad de los galos.

"Tengo una lesión leve en el tobillo, pero estoy perfectamente. Me golpearon, pero todo está bien, es una lesión menor", declaró de forma contundente la estrella francesa, y explicó que su salida fue preventiva porque Jean-Philippe Mateta estaba más fresco para presionar en el cierre.

Kylian Mbappé Francia

Kylian Mbappé con camiset ade Francia

Con el gol que marcó antes de salir, el atacante no solo selló el pase de 'Les Bleus', sino que alcanzó ocho anotaciones en la competencia. Esta cifra lo mantiene en lo más alto de la tabla de artilleros, en disputa con Lionel Messi por la Bota de Oro.

Ahora Francia ya piensa en el partido de semifinales, programado para el martes 14 de julio en el Estadio de Dallas. El equipo de Didier Deschamps espera al ganador de la otra llave de cuartos entre España y Bélgica, con un Mbappé que promete estar al 100% para buscar otra gran actuación.

Kylian Mbappé y sus números en el Mundial 2026

Kylian Mbappé suma 8 goles en la presente edición y está empatado en la cima con Lionel Messi. En su historial mundialista, el astro francés acumula 20 tantos, con lo que se consolida como uno de los máximos artilleros en la historia del torneo.

Ingresa, participa y gana grandes premios con la polla Mundialista de Libero.logo-libero-mundial
Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Partidos del Mundial HOY, viernes 10 de julio: programación, resultados y dónde ver

  2. Kylian Mbappé reveló que el árbitro argentino lo desconcentró en el penal que falló: "Fue difícil"

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar

La Bistecca

Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano