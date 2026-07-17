Atlético de Madrid ‘encarcela’ a Julián Álvarez con fuerte aviso al Barcelona: "No queremos transferirlo"

¡Polémica en España! La novela de Julián Álvarez y el Atlético de Madrid en pleno Mundial 2026 ha tenido un giro brusco. Como se sabe, el Barcelona ofertó por el delantero centro una astronómica suma para adquirir los servicios del jugador, que también ha manifestado su deseo de marcharse del club colchonero. Sin embargo, la respuesta de los albirrojos fue un rotundo no y esto se dejó en claro mediante un video difundido en sus redes sociales.

Miguel Ángel Gil, CEO del Atlético, se pronunció sobre el tema, señalando que la postura del club es clara, no aceptarán ninguna oferta, y estas declaraciones fueron tomadas muy a mal por parte de un sector, quienes piensan que si el jugador quiere dejar el club, deberían dejarlo.

CEO del Atlético de Madrid aseguró que Julián Álvarez no se irá del equipo

“La voluntad del club es clara, se lo hemos manifestado al jugador, a la gente, al presidente del Barcelona. Yo no tengo ninguna duda que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián y que Julián es el delantero centro perfecto para el Atlético de Madrid. Queremos seguir contando con él. Recientemente escuché unas declaraciones del presidente donde decía que la oferta que había hecho al Atlético de Madrid no era infinita, y la única respuesta posible es que nuestra respuesta sí que es infinita. No queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros ni aceptaremos una de 150 ni una de 200”, fueron las rotundas y fuertes palabras del CEO del Atlético de Madrid.

¿Hasta cuándo tiene contrato Julián Álvarez?

El delantero argentino tiene contrato vigente con el Atlético de Madrid hasta el 31 de junio del 2030, situación que complica su salida del club pues los colchoneros quieren que cumpla su contrato.

¿Qué pasó entre Barcelona y Atlético de Madrid por Julián Álvarez?

Resulta que los de Cataluña ofrecieron 100 millones de euros por el pase de Julián Álvarez, pero Atlético de Madrid la rechazó rotundamente debido a que la cláusula de rescisión llega a los 500 millones de euros. Esta situación encendió la polémica en España.