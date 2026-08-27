Manchester City vs Crystal Palace por Premier League: fecha, hora y canal para ver el partido por fecha 2

El Crystal Palace y el Manchester City se enfrentarán este viernes 28 de agosto por la segunda jornada de la Premier League 2026/27. En Selhurst Park, los Citizens buscarán prolongar el buen inicio de temporada ante Las Águilas que llega tras caer como visitante frente al Everton.

¿Cuándo juega Manchester City vs Crystal Palace?

El encuentro por la fecha 2 se llevará a cabo este viernes 28, en el Selhurst Park, ubicado en Londres y cuenta con una capacidad para 25.486 espectadores.

¿A qué hora juega Manchester City vs Crystal Palace?

El Crystal Palace vs. Manchester City se jugará este viernes 28 de agosto a las 2.00 p. m. (hora peruana), por la segunda fecha de la Premier League.

Perú: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 1.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

¿Dónde ver Manchester City vs Crystal Palace?

El partido se podrá seguir por Disney Plus, que llevará la cobertura completa del encuentro.

¿Cómo llegan Manchester City y Crystal Palace para este partido?

En la fecha anterior, el equipo visitante consiguió los tres puntos jugando como local, mientras que el conjunto anfitrión cayó derrotado y buscará corregir sus errores para volver a ganar.