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Manchester City vs Crystal Palace por Premier League: fecha, hora y canal para ver el partido por fecha 2
Manchester City se prepara para enfrentar al Crystal Palace por la segunda fecha de la Premier League, rival que llega tras sufrir una derrota en su debut.
El Crystal Palace y el Manchester City se enfrentarán este viernes 28 de agosto por la segunda jornada de la Premier League 2026/27. En Selhurst Park, los Citizens buscarán prolongar el buen inicio de temporada ante Las Águilas que llega tras caer como visitante frente al Everton.
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¿Cuándo juega Manchester City vs Crystal Palace?
El encuentro por la fecha 2 se llevará a cabo este viernes 28, en el Selhurst Park, ubicado en Londres y cuenta con una capacidad para 25.486 espectadores.
¿A qué hora juega Manchester City vs Crystal Palace?
El Crystal Palace vs. Manchester City se jugará este viernes 28 de agosto a las 2.00 p. m. (hora peruana), por la segunda fecha de la Premier League.
- Perú: 2.00 p. m.
- Colombia: 2.00 p. m.
- Ecuador: 2.00 p. m.
- México: 1.00 p. m.
- Bolivia: 3.00 p. m.
- Venezuela: 3.00 p. m.
- Chile: 3.00 p. m.
- Argentina: 4.00 p. m.
- Uruguay: 4.00 p. m.
- Brasil: 4.00 p. m.
¿Dónde ver Manchester City vs Crystal Palace?
El partido se podrá seguir por Disney Plus, que llevará la cobertura completa del encuentro.
¿Cómo llegan Manchester City y Crystal Palace para este partido?
En la fecha anterior, el equipo visitante consiguió los tres puntos jugando como local, mientras que el conjunto anfitrión cayó derrotado y buscará corregir sus errores para volver a ganar.
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