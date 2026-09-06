Debut con tropiezo: Felipe Chávez se estrenó con Magdeburgo en la derrota frente a Hertha Berlín

Felipe Chávez, prometedor futbolista alemán con nacionalidad peruana, tuvo su esperado debut en la Bundesliga 2 con camiseta de Magdeburgo, equipo que gestionó su préstamo procedente del poderoso Bayern Múnich, con el afán de tener más minutos y continuidad. Lamentablemente, el jugador se estrenó con una derrota en el duelo frente a Hertha Berlín, por la segunda división de Alemania.

Felipe Chávez debutó con Magdeburgo en la derrota frente a Hertha Berlín por la Bundesliga 2

El mediocampista germano-peruano esperó su oportunidad en el banquillo de suplentes y fue solicitado por su nuevo entrenador, Petrik Sander, a los 83’. Chávez ingresó para disputar los últimos 10 minutos en reemplazo de su compañero Emmanuel Iyoha e intentó aportar con su fútbol para salvar de la derrota a su nuevo club. Lamentablemente, el volante no pudo evitar la caída de su club, que terminó perdiendo por 2-1.

Josip Brekalo (10’) y Oluwaseun Adewumi (47’) le dieron la victoria al conjunto local, mientras que Falko Michel puso el empate transitorio a los 31’. Vale resaltar que ambos equipos terminaron con diez hombres en el Estadio Olímpico de Berlín, tras las expulsiones de Paul Seguin (62’) y Tobias Müller (73’).

Felipe Chávez llegó a FC Magdeburgo cedido a préstamo por Bayern Múnich.

Pese a que ingresó en un partido complicado, Felipe Chávez, quien porta la dorsal número 11, intentó aprovechar al máximo los pocos minutos de juego que le brindaron. Cabe precisar que esta es la segunda vez que el jugador es considerado en la convocatoria de Petrik Sander. En la fecha pasada, estuvo esperando su oportunidad en la banca, pero no llegó a ingresar en la victoria por 2-0 frente al KSV Holstein.

¿Cómo va Magdeburgo en la tabla de posiciones?

Con este resultado, Magdeburgo se ubica en la séptima posición de la Bundesliga 2 con seis unidades, mientras que Hertha Berlín es el líder del torneo con doce. En la próxima fecha, el equipo del peruano jugará de local ante FC Kaiserslautern, que marcha quinto en la tabla de posiciones.

Ahora, una de las principales dudas que surgen es si Mano Menezes convocará a Felipe Chávez para los próximos partidos amistosos de la selección peruana frente a Estados Unidos, Canadá, México y Colombia, que se llevarán a cabo entre fines de este mes e inicios de octubre.