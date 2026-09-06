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Partidos de hoy, lunes 7 de septiembre: horarios, resultados y dónde ver fútbol EN VIVO por TV

Conoce al detalle la programación completa con todos los partidos de hoy, lunes 7 de septiembre. Se nos vienen encuentros por LaLiga, Serie A y más.

Gary Huaman
Revisa la agenda de los partidos de este lunes 7 de septiembre.
Revisa la agenda de los partidos de este lunes 7 de septiembre. | Foto: composición Líbero
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Este lunes 7 de septiembre se jugará una fecha más de la Liga 2 de Perú. También habrá acción en España con dos interesantes encuentros. Al igual que en la Serie A. Además, se jugarán algunas sudamericanas como en Argentina, Paraguay, Ecuador y más. Revisa aquí la programación de los partidos de hoy.

Revisa cómo marchan las poisiciones del acumulado y del Torneo Clausura.

PUEDES VER: Tabla acumulada de la Liga 1 y posiciones del Torneo Clausura tras la jornada 8

Partidos de hoy por la Liga 2

PartidoHorarioCanal
Pirata vs Carlos Mannucci11.00 a. m.YouTube Bicolor*

Partidos de hoy por LaLiga de España

PartidoHorarioCanal
Getafe vs Celta de Vigo12.00 p. m.
Elche vs Real Sociedad2.30 p. m.

Partidos de hoy por la Serie A

PartidoHorarioCanal
Cagliari vs Lecce11.30 a. m.
Udinese vs Lazio1.45 p. m.

Partidos de hoy por la Liga de Argentina

PartidoHorarioCanal
Barracas Central vs Argentinos Jrs5.00 p. m.
Unión Santa Fe vs Instituto7.15 p. m.

Partidos de hoy por la Liga de Chile

PartidoHorarioCanal
Limache vs Cobresal6.00 p. m.Max y TNT Sports

Partidos de hoy por la Copa Colombia

PartidoHorarioCanal
Atlético Nacional vs Deportivo Cali8.15 p. m.

Partidos de hoy por la Liga Pro

PartidoHorarioCanal
Emelec vs Manta7.00 p. m.Zapping
Mushuc Runa vs Leones del Norte7.00 p. m.Zapping
Orense vs Guayaquil City7.00 p. m.Zapping

Partidos de hoy por la Copa de Paraguay

PartidoHorarioCanal
Guaraní vs Recoleta2.00 p. m.DSports Argentina
Cerro Porteño vs Nacional4.30 p. m.DSports Argentina
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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