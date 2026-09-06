Partidos de hoy, lunes 7 de septiembre: horarios, resultados y dónde ver fútbol EN VIVO por TV
Conoce al detalle la programación completa con todos los partidos de hoy, lunes 7 de septiembre. Se nos vienen encuentros por LaLiga, Serie A y más.
Este lunes 7 de septiembre se jugará una fecha más de la Liga 2 de Perú. También habrá acción en España con dos interesantes encuentros. Al igual que en la Serie A. Además, se jugarán algunas sudamericanas como en Argentina, Paraguay, Ecuador y más. Revisa aquí la programación de los partidos de hoy.
Partidos de hoy por la Liga 2
|Partido
|Horario
|Canal
|Pirata vs Carlos Mannucci
|11.00 a. m.
|YouTube Bicolor*
Partidos de hoy por LaLiga de España
|Partido
|Horario
|Canal
|Getafe vs Celta de Vigo
|12.00 p. m.
|Elche vs Real Sociedad
|2.30 p. m.
Partidos de hoy por la Serie A
|Partido
|Horario
|Canal
|Cagliari vs Lecce
|11.30 a. m.
|Udinese vs Lazio
|1.45 p. m.
Partidos de hoy por la Liga de Argentina
|Partido
|Horario
|Canal
|Barracas Central vs Argentinos Jrs
|5.00 p. m.
|Unión Santa Fe vs Instituto
|7.15 p. m.
Partidos de hoy por la Liga de Chile
|Partido
|Horario
|Canal
|Limache vs Cobresal
|6.00 p. m.
|Max y TNT Sports
Partidos de hoy por la Copa Colombia
|Partido
|Horario
|Canal
|Atlético Nacional vs Deportivo Cali
|8.15 p. m.
Partidos de hoy por la Liga Pro
|Partido
|Horario
|Canal
|Emelec vs Manta
|7.00 p. m.
|Zapping
|Mushuc Runa vs Leones del Norte
|7.00 p. m.
|Zapping
|Orense vs Guayaquil City
|7.00 p. m.
|Zapping
Partidos de hoy por la Copa de Paraguay
|Partido
|Horario
|Canal
|Guaraní vs Recoleta
|2.00 p. m.
|DSports Argentina
|Cerro Porteño vs Nacional
|4.30 p. m.
|DSports Argentina
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