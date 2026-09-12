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¡Sigue sumando minutos! Felipe Chávez ingresó en la goleada de Magdeburgo por la Bundesliga 2

El peruano Felipe Chávez tuvo minutos en la victoria de Magdeburgo 3-0 sobre Kaiserslautern, por la quinta fecha de la Bundesliga 2.

Eduardo Chirinos
Felipe Chávez ingresó en la goleada de Magdeburgo sobre Kaiserslautern
Felipe Chávez ingresó en la goleada de Magdeburgo sobre Kaiserslautern | Foto: X
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Felipe Chávez continúa sumando minutos en el Magdeburgo, club al cual llegó en calidad de préstamo procedente del Bayern Múnich. El mediocampista peruano tuvo participación en la goleada de su equipo por 3-0 frente a Kaiserslautern, encuentro válido por la quinta fecha de la Bundesliga 2.

Acá podrás revisar la agenda de los partidos que se jugarán este sábado 12 de septiembre.

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Felipe Chávez tuvo minutos en la goleada de Magdeburgo 3-0 a Kaiserslautern

El mediocampista estuvo en el banco de suplentes esperando su oportunidad para volver a ingresar, la cual se dio a los 73 minutos, cuando fue requerido por su técnico Petrik Sander. Chávez entró al terreno de juego en reemplazo de su compañero Daniel Heber, cuando Magdeburgo ya lo ganaba por goleada.

En los minutos que le tocó, Chávez demostró una actuación aceptable en un partido que estaba completamente dominado. El germano nacionalizado peruano se mostró participativo e intentó generar ocasiones para concretar el cuarto gol, pero el marcador no se movería más. Cabe precisar que los goles del compromiso los marcaron Alexander Nollenberger (16’) y Emmanuel Iyoha (12’ y 53’).

De esta forma, Felipe Chávez disputó su segundo partido con camiseta de Magdeburgo. Recordemos que su debut se dio en la fecha pasada, en la derrota por 2-1 frente a Hertha Berlín, donde ingresó a los 83 minutos en reemplazo de Emmanuel Iyoha, pero nada pudo hacer para revertir el marcador adverso.

Felipe Chávez, Magdeburgo, Bundesliga 2

Magdeburgo goleó 3-0 a Kaiserslautern con Felipe Chávez en el campo de juego

¿Cómo va Magdeburgo en la Bundesliga 2?

Con este triunfo, Magdeburgo suma nueve puntos y se ubica en el tercer puesto de la tabla de posiciones de la Bundesliga 2, a cuatro unidades del líder Núremberg (13 puntos). En su próximo partido, visitará a Greuther Fürth, el viernes 18 de septiembre por la sexta fecha del campeonato.

¿Felipe Chávez será convocado a la selección peruana?

Ahora, la gran interrogante es si el profesor Mano Menezes convocará a Felipe Chávez para los próximos amistosos de la selección peruana de fútbol, que se llevarán a cabo entre fines de este mes e inicios de octubre ante Estados Unidos, México, Canadá y Colombia.

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