Paolo Guerrero y Flamengo cierran millonaria disputa judicial tras ocho años de conflicto

Paolo Guerrero y Flamengo finalmente cerraron una disputa judicial que se extendió durante ocho años y que tuvo como origen distintos episodios ocurridos durante la etapa del delantero peruano en el fútbol brasileño. El acuerdo entre ambas partes fue comunicado ante la Justicia de Río de Janeiro, poniendo fin a dos procesos en los que el club reclamaba al atacante una suma conjunta de 2 millones de reales, equivalente a cerca de 400 mil dólares.

De acuerdo con la información difundida desde Brasil, Flamengo presentó una petición ante el Tribunal Regional de Justicia de Río de Janeiro para comunicar que desistía de las acciones judiciales contra el futbolista. Los términos económicos del acuerdo alcanzado entre el club y los representantes de Paolo Guerrero no fueron hechos públicos.

¿Por qué Flamengo demandó a Paolo Guerrero?

Uno de los procesos estaba relacionado con una reclamación por 200 mil reales por daños morales. Flamengo consideraba que determinados hechos habían afectado su imagen y sus intereses comerciales, por lo que también incluyó en su demanda a la Federación Peruana de Fútbol.

La segunda causa tenía un monto considerablemente mayor. El club brasileño reclamaba 1,8 millones de reales en concepto de gastos y perjuicios derivados de la ausencia de Guerrero durante el periodo en el que estuvo suspendido por dopaje.

Paolo Guerrero recibió el apoyo de Perú tras su suspensión por positivo a doping.

El episodio se remonta a 2017, cuando el delantero dio positivo por un metabolito de cocaína. Guerrero explicó durante el proceso que la sustancia había llegado a su organismo después de consumir un té que, según su defensa, estaba contaminado. El futbolista sostuvo además que había ingerido la bebida siguiendo una recomendación vinculada a la nutrición de la Selección Peruana.

Un capítulo que comenzó tras su salida de Flamengo

La controversia judicial se desarrolló después de una etapa importante de Paolo Guerrero con Flamengo. El atacante llegó al cuadro brasileño en 2015 y se convirtió en uno de los principales referentes ofensivos del equipo antes de continuar su carrera en Internacional en 2018.

Durante los años posteriores, ambas partes mantuvieron posiciones enfrentadas en los tribunales. Incluso, Flamengo sufrió resoluciones adversas en algunas instancias y recibió una condena relacionada con honorarios legales en uno de los procesos.

Con el nuevo acuerdo, el conflicto queda cerrado judicialmente y se pone fin a una disputa que permaneció abierta durante gran parte de la carrera internacional del delantero peruano.

Paolo Guerrero y su presente en Alianza Lima

Mientras este capítulo con Flamengo llega a su final, Paolo Guerrero atraviesa una nueva etapa de su trayectoria profesional en Alianza Lima, club con el que mantiene vigente su vínculo en el fútbol peruano.

Paolo Guerrero viene recuperándose de una lesión en Alianza Lima.

El delantero continúa siendo una de las figuras más reconocidas del fútbol peruano y uno de los nombres más importantes de la historia reciente de la selección peruana. Su regreso al fútbol nacional le permitió reencontrarse con el campeonato local después de una extensa carrera en el extranjero.

Ahora, con el litigio frente a Flamengo resuelto, Guerrero puede dejar atrás otro episodio extradeportivo de su carrera y concentrarse en su actualidad con Alianza Lima y en los objetivos que todavía mantiene dentro de las canchas. Justamente, su foco es superar la lesión para afrontar nuevamente lo que resta del Torneo Clausura 2026.