0

Partidos de hoy, jueves 22 de octubre EN VIVO: programación de la Europa, Copa Libertadores y más

Conoce al detalle la programación completa con todos los partidos de hoy, jueves 22 de octubre. Se nos vienen encuentros por Europa League, Conference League, Copa Libertadores y más.

Gary Huaman
Acá podrás revisar la agenda de los partidos que se jugarán este jueves 22 de octubre.
Acá podrás revisar la agenda de los partidos que se jugarán este jueves 22 de octubre. | Foto: composición Líbero
COMPARTIR

Repasa la agenda deportiva con los partidos de hoy, jueves 22 de octubre. Tendremos importantes encuentros por Europa League, Conference League, Copa Libertadores, Copa Libertadores Femenina y más. A continuación, podrás revisar los duelos.


PUEDES VER: Barcelona vs. Real Madrid: cuándo es el clásico, horario y dónde ver el partido

Partidos de hoy por la Copa Libertadores

PartidoHorarioCanal
Flamengo vs Estudiantes LP7.30 p. m.ESPN y Disney+

Partidos de hoy por la Europa League

PartidoHorarioCanal
Ararat-Armenia vs AZ Alkmaar11.45 a. m.ESPN 4 y Disney+
Dinamo Zagreb vs Nijmegen11.45 a. m.Disney+
Ferencvaros vs Torrense11.45 a. m.Disney+
Juventus vs Stade Rennais11.45 a. m.ESPN y Disney+
Lech Poznan vs Sunderland11.45 a. m.ESPN 5 y Disney+
OFI Creta vs Bayer Leverkusen11.45 a. m.ESPN 3 y Disney+
Royale Union SG vs H. Beer Sheva11.45 a. m.ESPN 7 y Disney+
Sturm Graz vs Marsella11.45 a. m.ESPN 2 y Disney+
Besiktas vs Crystal Palace2.00 p. m.ESPN 2 y Disney+
Bournemouth vs AC Milan2.00 p. m.ESPN y Disney+
Celje vs Salzburgo2.00 p. m.Disney+
Celtic vs Celta de Vigo2.00 p. m.Disney+
Hoffenheim vs Lyon2.00 p. m.ESPN 4 y Disney+
Jagiellonia vs Anderlecht2.00 p. m.Disney+
Lilleström vs Real Sociedad2.00 p. m.Disney+
Olympiacos vs Sparta Praga2.00 p. m.ESPN 7 y Disney+
Omonia vs Benfica2.00 p. m.ESPN 3 y Disney+
Plzen vs Levski2.00 p. m.Disney+

Partidos de hoy por la Conference League

PartidoHorarioCanal
Kairat Almaty vs Panathinaikos9.30 a. m.Disney+
Estrella Roja vs Copenhague11.45 a. m.Disney+
Getafe vs Lugano11.45 a. m.Disney+
Iberia 1999 vs Mjallby11.45 a. m.Disney+
Inter Escaldes vs Univ. Craiova11.45 a. m.Disney+
Jablonec vs Brighton11.45 a. m.Disney+
Kauno Zalgiris vs Brann11.45 a. m.Disney+
Nordsjaelland vs CSKA Sofia11.45 a. m.Disney+
Pafos vs Riga FC11.45 a. m.Disney+
Trabzonspor vs Hearts11.45 a. m.Disney+
Aarhus vs Egnatia2.00 p. m.Disney+
Ajax vs Atalanta2.00 p. m.Disney+
Borac Banja Luka vs KuPS2.00 p. m.Disney+
Lincoln vs Twente2.00 p. m.Disney+
Midtjylland vs St. Truiden2.00 p. m.Disney+
Mónaco vs Friburgo2.00 p. m.Disney+
SC Braga vs Gent2.00 p. m.Disney+
Thun vs Hajduk Split2.00 p. m.Disney+

Partidos de hoy por el Mundial Femenino Sub-17

PartidoHorarioCanal
China vs Samoa10.00 a. m.DAZN y Tigo
España vs Australia10.00 a. m.Dsports y DGO
Chile vs México1.00 p. m.Dsports y DGO
Estados Unidos vs Kenia1.00 p. m.DAZN y Tigo

Partidos de hoy por la Copa Paceña

PartidoHorarioCanal
Always Ready vs The Strongest7.00 p. m.Entel Gol

Partidos de hoy por la Primera de Colombia

PartidoHorarioCanal
Atlético Nacional vs Dep. Pasto8.00 p. m.RCN y Win+

Partidos de hoy por la CONCACAF Central American Cup

PartidoHorarioCanal
Motagua vs Alajuelense8.00 p. m.Disney+

Partidos de hoy por la Copa Libertadores Femenina

PartidoHorarioCanal
Libertad vs Nacional3.00 p. m.Pluto TV
U. de Chile vs Deportivo Cali3.00 p. m.Pluto TV
LDU Quito vs Bolívar7.00 p. m.Pluto TV
Olimpia vs Cruzeiro7.00 p. m.Pluto TV
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Barcelona vs. Real Madrid: cuándo es el clásico, horario y dónde ver el partido

  2. Partidos de hoy, miércoles 21 de octubre: qué partidos ver, horarios y canales para ver

  3. Balón de Oro 2026: fecha, hora, nominados y dónde ver la gala en vivo

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano