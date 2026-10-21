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Partidos de hoy, jueves 22 de octubre EN VIVO: programación de la Europa, Copa Libertadores y más
Conoce al detalle la programación completa con todos los partidos de hoy, jueves 22 de octubre. Se nos vienen encuentros por Europa League, Conference League, Copa Libertadores y más.
Repasa la agenda deportiva con los partidos de hoy, jueves 22 de octubre. Tendremos importantes encuentros por Europa League, Conference League, Copa Libertadores, Copa Libertadores Femenina y más. A continuación, podrás revisar los duelos.
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Partidos de hoy por la Copa Libertadores
|Partido
|Horario
|Canal
|Flamengo vs Estudiantes LP
|7.30 p. m.
|ESPN y Disney+
Partidos de hoy por la Europa League
|Partido
|Horario
|Canal
|Ararat-Armenia vs AZ Alkmaar
|11.45 a. m.
|ESPN 4 y Disney+
|Dinamo Zagreb vs Nijmegen
|11.45 a. m.
|Disney+
|Ferencvaros vs Torrense
|11.45 a. m.
|Disney+
|Juventus vs Stade Rennais
|11.45 a. m.
|ESPN y Disney+
|Lech Poznan vs Sunderland
|11.45 a. m.
|ESPN 5 y Disney+
|OFI Creta vs Bayer Leverkusen
|11.45 a. m.
|ESPN 3 y Disney+
|Royale Union SG vs H. Beer Sheva
|11.45 a. m.
|ESPN 7 y Disney+
|Sturm Graz vs Marsella
|11.45 a. m.
|ESPN 2 y Disney+
|Besiktas vs Crystal Palace
|2.00 p. m.
|ESPN 2 y Disney+
|Bournemouth vs AC Milan
|2.00 p. m.
|ESPN y Disney+
|Celje vs Salzburgo
|2.00 p. m.
|Disney+
|Celtic vs Celta de Vigo
|2.00 p. m.
|Disney+
|Hoffenheim vs Lyon
|2.00 p. m.
|ESPN 4 y Disney+
|Jagiellonia vs Anderlecht
|2.00 p. m.
|Disney+
|Lilleström vs Real Sociedad
|2.00 p. m.
|Disney+
|Olympiacos vs Sparta Praga
|2.00 p. m.
|ESPN 7 y Disney+
|Omonia vs Benfica
|2.00 p. m.
|ESPN 3 y Disney+
|Plzen vs Levski
|2.00 p. m.
|Disney+
Partidos de hoy por la Conference League
|Partido
|Horario
|Canal
|Kairat Almaty vs Panathinaikos
|9.30 a. m.
|Disney+
|Estrella Roja vs Copenhague
|11.45 a. m.
|Disney+
|Getafe vs Lugano
|11.45 a. m.
|Disney+
|Iberia 1999 vs Mjallby
|11.45 a. m.
|Disney+
|Inter Escaldes vs Univ. Craiova
|11.45 a. m.
|Disney+
|Jablonec vs Brighton
|11.45 a. m.
|Disney+
|Kauno Zalgiris vs Brann
|11.45 a. m.
|Disney+
|Nordsjaelland vs CSKA Sofia
|11.45 a. m.
|Disney+
|Pafos vs Riga FC
|11.45 a. m.
|Disney+
|Trabzonspor vs Hearts
|11.45 a. m.
|Disney+
|Aarhus vs Egnatia
|2.00 p. m.
|Disney+
|Ajax vs Atalanta
|2.00 p. m.
|Disney+
|Borac Banja Luka vs KuPS
|2.00 p. m.
|Disney+
|Lincoln vs Twente
|2.00 p. m.
|Disney+
|Midtjylland vs St. Truiden
|2.00 p. m.
|Disney+
|Mónaco vs Friburgo
|2.00 p. m.
|Disney+
|SC Braga vs Gent
|2.00 p. m.
|Disney+
|Thun vs Hajduk Split
|2.00 p. m.
|Disney+
Partidos de hoy por el Mundial Femenino Sub-17
|Partido
|Horario
|Canal
|China vs Samoa
|10.00 a. m.
|DAZN y Tigo
|España vs Australia
|10.00 a. m.
|Dsports y DGO
|Chile vs México
|1.00 p. m.
|Dsports y DGO
|Estados Unidos vs Kenia
|1.00 p. m.
|DAZN y Tigo
Partidos de hoy por la Copa Paceña
|Partido
|Horario
|Canal
|Always Ready vs The Strongest
|7.00 p. m.
|Entel Gol
Partidos de hoy por la Primera de Colombia
|Partido
|Horario
|Canal
|Atlético Nacional vs Dep. Pasto
|8.00 p. m.
|RCN y Win+
Partidos de hoy por la CONCACAF Central American Cup
|Partido
|Horario
|Canal
|Motagua vs Alajuelense
|8.00 p. m.
|Disney+
Partidos de hoy por la Copa Libertadores Femenina
|Partido
|Horario
|Canal
|Libertad vs Nacional
|3.00 p. m.
|Pluto TV
|U. de Chile vs Deportivo Cali
|3.00 p. m.
|Pluto TV
|LDU Quito vs Bolívar
|7.00 p. m.
|Pluto TV
|Olimpia vs Cruzeiro
|7.00 p. m.
|Pluto TV
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