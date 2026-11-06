Yordy Reyna brilla en Rusia: FC Ródina resurge en la liga con gran nivel del peruano

(Por Lorenzo de Chosica, corresponsal de Líbero en Rusia)

El joven equipo de la capital rusa ha comenzado su despegue definitivo en la Primera Liga de Rusia (PLR) de la mano de un cerebral Yordy Reyna. Tras un arranque incipiente de temporada, el club moscovita sumó 2 triunfos determinantes en la última semana de octubre y escaló hasta la decimosegunda casilla con 12 unidades, quedando a solo 3 puntos del Rubín Kazán.

Tras un inicio sumamente complejo que los ubicó en el penúltimo lugar luego de 11 jornadas, la directiva del club tomó la decisión de rescindir el contrato del DT español Juan Díaz para confiarle la conducción del plantel a Jonathan Alba desde el 8 de octubre. La mano del nuevo estratega, sumada a la reestructuración táctica y el ajuste de piezas clave, comenzó a reflejarse de inmediato en el juego colectivo.

La racha positiva arrancó con la victoria como visitante frente al FC Orenburgo. Posteriormente, el 24 de octubre, FC Ródina venció 1-0 a domicilio al FC Fakel. En dicho compromiso, el peruano Yordy Reyna fue una de las figuras más destacadas de la cancha y fue elogiado por la prensa especializada debido a su entrega, desequilibrio en el mano a mano y visión para filtrar pases con constante peligro de gol.

La prueba de fuego llegó en casa frente al subcampeón ruso, el FC Krasnodar. El conjunto visitante intentó imponer condiciones desde el arranque con el empuje del colombiano Jhon Córdoba y un impacto en el travesaño tras cabezazo de Cristian. No obstante, Reyna tomó el control de la volante, ordenó la salida del equipo y gestó los circuitos ofensivos a pesar de la constante fricción del rival.

Pese a que el Krasnodar se puso en ventaja a los 63' por intermedio de Cristian, la reacción del elenco local fue inmediata. En el minuto 63', el atacante peruano bajó hasta su propio campo para recuperar la pelota e iniciar la jugada del empate provisional: metió un pase filtrado hacia Musaev, quien conectó con Onungjha para batir al arquero Agkatsev. Sobre el final, a los 86', un centro de Machado provocó el autogol del brasileño Douglas, sellando un 2-1 definitivo con sabor a hazaña.

Con el envión psicológico de haber derrotado a uno de los candidatos al título y la vigencia del atacante nacional —elegido Mejor Jugador de la temporada pasada tras conseguir el ascenso a la élite—, FC Ródina apunta a seguir escalando posiciones. En la jornada 14, el cuadro 'patriótico' visitará al Akhmat con la meta puesta en alcanzar la zona media-alta de la tabla.