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Jesús Owono tomó radical decisión tras fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda: "Me cuesta"

Jesús Owono quedó en el ojo de la tormenta tras el fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda, por lo que emitió un comunicado con su radical decisión.

Francisco Esteves
Jesús Owono tomó radical decisión tras fallecimiento de Jesús de Miguel.
Jesús Owono tomó radical decisión tras fallecimiento de Jesús de Miguel. | Foto: AFP.
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El mundo del fútbol sigue enlutado por el fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda, delantero del CD Tenerife de la Segunda División de España que recibió un golpe fatal en el pecho durante el partido ante FC Andorra el pasado lunes 2 de noviembre. Quien le propinó, accidentalmente, vale precisar, aquel impacto fue Jesús Owono, portero del club rival que hoy se encuentra destrozado y tomó una radical decisión con su vida.

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Cientos de clubes alrededor del mundo, incluyendo a un grande del Perú como Alianza Lima, brindaron el pésame a los seres queridos del atacante español. Lo mismo hicieron muchos hinchas, aunque algunos comenzaron a hostigar por redes sociales al guardameta oriundo de Guinea Ecuatorial. Ante tantos mensajes en contra, el deportista decidió pronunciarse con un fuerte mensaje.

FC Andorra comunicó, a través de su cuenta oficial de 'X', las palabras de Jesús Owono tras el lamentable suceso. "Estos están siendo los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado. Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús. Pienso en él, en su familia y en todas las personas que lo querían", indicó en un inicio.

"Sé que habrá muchas cuestiones que abordar, afrontaré lo que venga con todo el respeto. Pero ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar en otra cosa que en Jesús y en el dolor que estamos viviendo. Descansa en paz, Jesús", culminan las palabras del portero. De esta forma, aseguró que decidió aceptar cualquier investigación o sanción que se le determine en los próximos meses.

Jesús Owono, Jesús de Miguel

El comunicado de FC Andorra con las palabras de Jesús Owono.

¿Cómo falleció Jesús de Miguel?

En la última jugada del partido, Jesús de Miguel Alameda salió corriendo en una contra y no vio que Jesús Owono venía por el lado contrario a toda velocidad. El guardameta saltó con la rodilla arriba y la impactó con el pecho del delantero, quien de inmediato cayó adolorido y tuvieron que auxiliarlo. Tras 24 horas internado, finalmente su cuerpo no resistió y falleció de una, presuntamente, conmoción cardiaca, la cual sufrió por el fuerte golpe recibido.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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