Ansu Fati no entrena con Barcelona y se perdería el duelo ante Bayern Múnich

Ansu Fati es el jugador promesa del Barcelona . Sus goles, asistencias, regates y buenos movimientos dentro del campo, han logrado que el futbolista español se convierta en la carta del gol. Por esa misma razón, en estas últimas horas ha causado mucha tensión, ya que aún no se ha incorporado a los entrenamientos grupales, por que pone en dudas su presencia ante el Bayern de Múnich por Champions League .

Según indica el diario Marca de España, los médicos del cuadro 'Azulgrana' no quieren asumir el riesgo de darle el visto bueno porque aún no existen evoluciones positivas. Además, el objetivo era de que Ansu tendría que haberse sumado a las prácticas previo al duelo con el Real Betis, pero no ha salido nada de lo que se tenía previsto y seguirá trabajando de manera individual.