Perú vs Brasil: Édison Flores es la primera baja para el duelo por el título de la Copa América

Perú vs Brasil | La selección peruana sufre una durísima baja previo al duelo por la final de la Copa América 2019 ante la 'Canarinha': Edison Flores no pudo recuperarse de la lesión que aquejó ante Chile y quedó fuera de once inicial.

A pesar que el 'Orejas' había manifestado, en la conferencia de prensa del pasado sábado 6 de julio, que su recuperación iba de la mejor manera, no superó del todo la molestia sufrida ante la 'Roja': Gareca lo necesita al 100%, pero al no llegar a ese máximo, buscará a su reemplazante.

Ante esta eventualidad, el 'Tigre' maneja dos variantes para suplir al mediocampista del Monarcas Morelia de la Liga MX: Christofer Gonzáles o Josepmir Ballón. Líbero pudo conocer que 'Canchita' va ganándose un sitio en el once que arrancará ante los pupilos de 'Tité'.

El futbolista de Sporting Cristal cubriría la banda izquierda dejada por el 'Orejas' y ese puesto es más conocido para él que para Ballón. Su buen pie, velocidad y recorrido son puntos a favor del volante ofensivo de 26 años.

No obstante, Ballón también se presenta como una interesante alternativa. De darse su ingreso, Gareca modificaría levemente el esquema que venció a Uruguay y Chile: Yoshimar Yotún cubriría la banda de Édison Flores.

El jugador de la Universidad de Concepción le otorgaría una mayor marca a comparación de 'Canchita'. Justamente, ese punto fue el más desnudado por la ofensiva de la 'Pentacampeona del Mundo' en la fase de grupos, en donde caímos por 5-0. Con aroma a revancha, ¡VAMOS PERÚ!

EL DATO

La lesión que aqueja Edison Flores es golpe a la altura del peroné. Este hecho impide que arranque ante Brasil, pero podría entrar - conociendo el trámite del encuentro - los últimos 20 o 30 minutos del segundo tiempo.