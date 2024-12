Ver partido Perú vs. Colombia en vivo y online: 1T 0-0 por Copa América

Ver Perú vs. Colombia EN VIVO, ONLINE Y EN DIRECTO vía DirecTV Sports, América Televisión y América TV GO estarán frente a frente hoy, domingo 20 de junio, la Selección Peruana de Ricardo Gareca se enfrentará ante la escuadra 'cafetera' en su segundo partido de Copa América 2021 que se realiza en Brasil. Los dirigidos por el 'Tigre' tienen el compromiso de quedarse con los 3 puntos del cotejo ya que en su debut de la competencia sudamericana, cayeron goleados 4-0 por la selección anfitriona: Brasil. ¿Cuál es el once titular de Perú para enfrentar a Colombia? ¿En qué canales se puede VER EN VIVO el partido por CA2021? ¿Cuáles son los horarios en el mundo? Todas estas interrogantes las resolveremos a continuación.