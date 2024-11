Copa Libertadores: ¿Por qué Universitario no jugará en el Estadio Monumental?

Desde que se supo que Universitario de Deportes no jugaría la fase 2 de la Copa Libertadores en el Estadio Monumental , ha causado varias preguntas en el equipo crema con respecto a este tema, porque muchos tenían la ilusión de poder ver al equipo de Gregorio Pérez en el coloso de Ate.

Y es que la razón principal por la que el conjunto merengue no podría disputar estos trascendentales encuentros en dicho recinto deportivo , se debe a que no cumpliría con algunos requisitos de iluminación, y para revertir esta situación, el club tendría que invertir cerca de 1 millón de dólares.

"El problema radica en la retención de montos que hace Conmebol por no cumplir con requisitos de nivel de iluminación. Todavía no podemos liberar un monto retenido por Conmebol hasta que solucionemos ese tema. No queremos que nos sigan reteniendo, la inversión es de 1 millón de dólares, aproximadamente", indicó Jean Ferraro en redes sociales.