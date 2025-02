The Strongest vs. Bahía EN VIVO por Copa Libertadores 2025: Horarios y dónde ver

Un partido de pronóstico reservado. The Strongest se medirá contra Bahía este martes 18 de febrero por la fase 2 de la Copa Libertadores 2025 , ida. La cita es en el Estadio Hernando Siles de la Paz, desde las 19:30 horas de Perú (20:30 horas de Bolivia) y contará con la transmisión EN VIVO de ESPN 2 y Disney Plus .

Aprovechando la altura de La Paz, The Strongest buscará dar un golpe en la llave e imponerse a Bahía. Hay expectativas por ver al 'Tigre' en acción y la estrategia que realizará el DT Antonio Carlos Zago.

Sin embargo, un hecho desató la polémica entre los fanáticos. Jeyson Chura, Juan Salvador Mercado y el juvenil Sub-20 Santiago Melgar no fueron incluidos por el comando técnico en la lista de buena fe para disputar la Copa Libertadores 2025.

The Strongest busca su pase a la fase de grupos de la Libertadores

Según indicó el presidente de The Strongest, Ronald Crespo, la permanencia de Chura en el equipo no es segura y su no inclusión en la nómina para la Copa Libertadores es una decisión netamente técnica.