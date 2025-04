Cerro Porteño sumará a tres refuerzos ante Sporting Cristal previo duelo por Libertadores

Sporting Cristal buscará pasar la página tras la amarga derrota que sufrió ante Alianza Atlético por la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 . Ahora, deberán enfocarse en obtener la victoria en su próximo duelo ante Cerro Porteño por la fase de grupos de la Copa Libertades , donde los 'Celestes' no han logrado sumar un punto.

Sin embargo, los rimenses no la tendrán nada fácil, pues se pudo conocer que el equipo paraguayo llegará a este duelo con tres refuerzos claves para su plantel, con la finalidad de quedarse con los tres puntos en casa. No obstante, no se tratarían de nuevos fichajes, sino que, recuperarán a tres jugadores importantes.