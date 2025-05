Hernán Barcos dejo rotundo calificativo sobre Sao Paulo tras derrota de Alianza: "Es un..."

Alianza Lima perdió por 0-2 ante Sao Paulo en la fecha 4 de la Copa Libertadores, perdiendo así una gran oportunidad para encaminar su clasificación a los octavos de final. Los blanquiazules deberán ganar sus partidos restantes para poder seguir en el torneo continental. Tras la derrota, Hernán Barcos analizó el partido y dio su opinión sobre el elenco brasileño.

Una vez finalizado el partido, el delantero argentino compareció ante los medios en zona mixta y realizó la autocrítica correspondiente tras la derrota. En la misma línea, el 'Pirata' aprovechó la oportunidad para dar un inédito calificativo sobre sus rivales, resaltando que son un gran equipo.

"No supimos ir a buscarlo o reaccionar a tiempo, hay que ir a buscar los puntos que nos quedan. No vamos a perder la confianza por un partido, tenemos 6 puntos en juego. Sao Paulo es un rival difícil que también juega y necesitaba la victoria", declaró el atacante.

Video: Movistar Deportes

De igual manera, el 'Pirata' aseguró que Sao Paulo fue certero en las oportunidades que tuvieron, bajo su concepto, solo tuvieron dos ocasiones en el partido y terminaron convirtiéndolas. Asimismo, también se refirió a la relevancia que tiene su siguiente duelo ante Talleres.

"Sao Paulo tuvo dos ocasiones y las metió. Nosotros tuvimos dos o tres ocasiones y no pudimos meterla. Creo que Sao Paulo golpeó en el momento justo y se llevó la victoria. Tenemos que ir a ganar ante Talleres si queremos clasificar", añadió.

Hernán Barcos habló de la expulsión de Renzo Garcés

El ariete argentino también opinó sobre la expulsión de su compañero Renzo Garcés, quien vio la tarjeta roja a los 68 minutos del partido luego de derribar a Lucas Moura. Ante ello, Hernán Barcos cuestionó esta decisión y opinó sobre las constantes expulsiones que ha sufrido su equipo en los últimos partidos.

"La vi en el momento. Me pareció que estaba muy lejos del arco para expulsarlo, él dice que era último hombre, decisión del arbitro. Eso es responsabilidad nuestra y de nuestros jugadores (sobre las expulsiones). Tenemos que mejorarlo no queda de otra. No sirve de nada lamentarnos y hay que seguir trabajando", afirmó.