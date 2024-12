Bélgica quedó fuera de la Eurocopa 2021: perdió 2-1 con Italia que avanzó a semis

45+1' PENAAAAL cobrado por el árbitro. Los italianos piden que vayan al VAR, pero el árbitro no hace caso

11' Italia hasta ahora no puede hilvanar jugadas de peligro en el arco de Coutois

0' Ya se juega el partido en Alemania entre Bélgica vs Italia por el pase a semis!

Sigue todas las incidencias del partido entre Bélgica vs Italia.

Las selecciones de Bélgica vs Italia chocan en un duelo de pronóstico reservado y que acaparará todas las miradas de los seguidores del deporte rey. Ambos equipos no se guardarán nada y saldrán con lo mejor de sus planteles.

El cuadro de Roberto Martínez está intratable en esta Eurocopa y hasta el momento no conoce de derrotas ya que tiene cuatro triunfos al hilo. El último fue nada menos que ante el actual campeón Portugal .

A pesar de tener a Ronaldo, los ‘lusos’ no pudieron con la Bélgica de Lukaku, Courtois, Eden Hazard y Kevin De Bruyne. Sin embargo, no todo es alegría ya que estos dos últimos podrían no estar.