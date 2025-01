Robert Moreno: "Luis Abram tiene condiciones para ser titular"

El técnico 'Rojiblanco' destacó la performance de Abram, último en sumarse al plantel y precisó que "es importante que un central sea zurdo para la construcción del juego, pero no determinante".

"Abram, me parece que esta mañana es la primera vez que nos ha dicho que ha podido dormir, ya más o menos unas horas adecuadas. Acaba de llegar, el proceso tiene que ir rápido para que esté a disposición. Lo hemos querido poner desde el principio para poder darle 45 minutos. El otro día jugó. Y es muy pronto para todos los jugadores. Y más cuando vienen de una liga tan diferente como la argentina en cuanto al ritmo, necesitan adaptación. La adaptación se gana con partidos. Desgraciadamente, había el de hoy y mañana tenemos otro partido también, pero no vamos a tener más para entrar en competición y queríamos darle unos minutos", apuntó.

"Se está adaptando bien. Lo único que le falta todavía recibir información. Yo todavía no lo he querido avasallar con información porque el pobre está durmiendo tres horas cada noche para venir a entrenar y hay que tenerlo en cuenta. Hay que dejarle que se adapte y pensar que no es fácil cruzar el charco y rendir desde el minuto uno. Así que hay que tener paciencia, el chico tiene las condiciones para poder competir en el centro de la zaga y vamos cómo evoluciona", puntualizó.