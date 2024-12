Ver Real Madrid vs Girona EN DIRECTO: alineaciones, hora y canal TV

Real Madrid visitará al Girona este sábado 7 de diciembre en el Estadio Montilivi por la fecha 17 de LaLiga EA Sports 2024-25 . El partido comenzará a las 3:00 p. m. hora peruana / 9:00 p. m. de España y contará con la transmisión de ESPN, Disney Plus en Sudamérica. Mientras que Movistar Plus lo pasará en territorio español.

Kylian Mbappé suma 10 goles con la camiseta del Real Madrid.

El técnico Carlo Ancelotti aceptó que Mbappé no está en su mejor nivel, sin embargo, lo respaldó. "No deberíamos evaluar el juego de un jugador por un penalti; a veces se marcan, a veces no. Obviamente está triste y decepcionado, pero debemos seguir adelante. No está en su mejor nivel, pero debemos darle tiempo para que se adapte", comentó en conferencia de prensa.