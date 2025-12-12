0

¿A qué hora juega Barcelona vs. Osasuna y dónde ver partido por LaLiga?

Horarios y guía de canales para ver Barcelona vs. Osasuna por una nueva jornada de LaLiga en el Camp Nou. Los azulgranas quieren aumentar su diferencia con el Real Madrid.

Jesús Yupanqui
Horarios y canales para ver en vivo el partido Barcelona vs. Osasuna
Horarios y canales para ver en vivo el partido Barcelona vs. Osasuna | Barcelona y Osasuna
COMPARTIR

Barcelona recibirá a Osasuna por la jornada 16 de LaLiga en el Camp Nou. El equipo de Hansi Flick quiere aumentar su diferencia en la tabla de posiciones con el Real Madrid, quien no atraviesa un buen momento deportivo.

Copa Libertadores será transmitida por nueva plataforma digital hasta el 2030.

PUEDES VER: Los partidos de la Copa Libertadores serán transmitidos en nueva plataforma digital hasta el 2030

¿Cuándo juega Barcelona vs. Osasuna?

Barcelona se medirá contra Osasuna por LaLiga este sábado 13 de diciembre en el Spotify Camp Nou. Un compromiso esperado por los amantes del buen fútbol.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Osasuna?

Los horarios del partido por LaLiga entre Barcelona vs. Osasuna en Perú, Colombia y Ecuador es a las 12:30 p.m.

  • México: 11:30 a.m.
  • Venezuela y Bolivia: 1:30 p.m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay: 2:30 p.m.
  • España: 7:30 p.m.

¿Dónde ver Barcelona vs. Osasuna?

La transmisión del partido entre Barcelona contra Osasuna estará a cargo de Directv y su servicio de streaming de DGO, en América Latina.

En España, este emocionante duelo lo puedes ver por los siguientes canales: Movistar LaLiga y DAZN.

¿Cómo llega Barcelona vs. Osasuna?

Barcelona llega a la contienda con 4 puntos sobre el Real Madrid, su más cerca perseguidor. Flick está feliz porque recupera a Ter Stegen, además Gerard Martín trabajó con normalidad.

Barcelona

Barcelona se alista para su duelo por LaLiga.

El defensor de 23 años quiere volver al once. El ataque del Barca estará a cargo de su tridente: Yamal, Raphinha y Rahsford.

Osasuna, por su parte, quiere dar el golpe en su visita al Camp Nou. Se ubican en la parte baja de la tabla y buscan sumar puntos para no complicarse con el descenso.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

Lo más visto

  1. Los partidos de la Copa Libertadores serán transmitidos en nueva plataforma digital hasta el 2030

  2. Junior vs Tolima hoy EN VIVO Final Liga BetPlay 2025: hora, canal y dónde ver transmisión

  3. Partidos de hoy EN VIVO, viernes 12 de diciembre: Programación y dónde ver en TV

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano