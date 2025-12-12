- Hoy:
- Partidos de hoy
- Junior vs Tolima
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Tabla Mundial de Clubes Vóley
¿A qué hora juega Barcelona vs. Osasuna y dónde ver partido por LaLiga?
Horarios y guía de canales para ver Barcelona vs. Osasuna por una nueva jornada de LaLiga en el Camp Nou. Los azulgranas quieren aumentar su diferencia con el Real Madrid.
Barcelona recibirá a Osasuna por la jornada 16 de LaLiga en el Camp Nou. El equipo de Hansi Flick quiere aumentar su diferencia en la tabla de posiciones con el Real Madrid, quien no atraviesa un buen momento deportivo.
PUEDES VER: Los partidos de la Copa Libertadores serán transmitidos en nueva plataforma digital hasta el 2030
¿Cuándo juega Barcelona vs. Osasuna?
Barcelona se medirá contra Osasuna por LaLiga este sábado 13 de diciembre en el Spotify Camp Nou. Un compromiso esperado por los amantes del buen fútbol.
¿A qué hora juega Barcelona vs. Osasuna?
Los horarios del partido por LaLiga entre Barcelona vs. Osasuna en Perú, Colombia y Ecuador es a las 12:30 p.m.
- México: 11:30 a.m.
- Venezuela y Bolivia: 1:30 p.m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay: 2:30 p.m.
- España: 7:30 p.m.
¿Dónde ver Barcelona vs. Osasuna?
La transmisión del partido entre Barcelona contra Osasuna estará a cargo de Directv y su servicio de streaming de DGO, en América Latina.
En España, este emocionante duelo lo puedes ver por los siguientes canales: Movistar LaLiga y DAZN.
¿Cómo llega Barcelona vs. Osasuna?
Barcelona llega a la contienda con 4 puntos sobre el Real Madrid, su más cerca perseguidor. Flick está feliz porque recupera a Ter Stegen, además Gerard Martín trabajó con normalidad.
Barcelona se alista para su duelo por LaLiga.
El defensor de 23 años quiere volver al once. El ataque del Barca estará a cargo de su tridente: Yamal, Raphinha y Rahsford.
Osasuna, por su parte, quiere dar el golpe en su visita al Camp Nou. Se ubican en la parte baja de la tabla y buscan sumar puntos para no complicarse con el descenso.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90