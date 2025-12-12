¿A qué hora juega Barcelona vs. Osasuna y dónde ver partido por LaLiga?

Barcelona recibirá a Osasuna por la jornada 16 de LaLiga en el Camp Nou. El equipo de Hansi Flick quiere aumentar su diferencia en la tabla de posiciones con el Real Madrid, quien no atraviesa un buen momento deportivo.

PUEDES VER: Los partidos de la Copa Libertadores serán transmitidos en nueva plataforma digital hasta el 2030

¿Cuándo juega Barcelona vs. Osasuna?

Barcelona se medirá contra Osasuna por LaLiga este sábado 13 de diciembre en el Spotify Camp Nou. Un compromiso esperado por los amantes del buen fútbol.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Osasuna?

Los horarios del partido por LaLiga entre Barcelona vs. Osasuna en Perú, Colombia y Ecuador es a las 12:30 p.m.

México: 11:30 a.m.

Venezuela y Bolivia: 1:30 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay: 2:30 p.m.

España: 7:30 p.m.

¿Dónde ver Barcelona vs. Osasuna?

La transmisión del partido entre Barcelona contra Osasuna estará a cargo de Directv y su servicio de streaming de DGO, en América Latina.

En España, este emocionante duelo lo puedes ver por los siguientes canales: Movistar LaLiga y DAZN.

¿Cómo llega Barcelona vs. Osasuna?

Barcelona llega a la contienda con 4 puntos sobre el Real Madrid, su más cerca perseguidor. Flick está feliz porque recupera a Ter Stegen, además Gerard Martín trabajó con normalidad.

Barcelona se alista para su duelo por LaLiga.

El defensor de 23 años quiere volver al once. El ataque del Barca estará a cargo de su tridente: Yamal, Raphinha y Rahsford.

Osasuna, por su parte, quiere dar el golpe en su visita al Camp Nou. Se ubican en la parte baja de la tabla y buscan sumar puntos para no complicarse con el descenso.