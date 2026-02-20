¿A qué hora juega Real Madrid vs Osasuna y dónde ver EN VIVO partido por LaLiga?

Real Madrid vs Osasuna se enfrentan este sábado 21 de febrero en el Estadio El SADAR en un emocionante encuentro válido por la fecha 25 de LaLiga EA Sports 2025/2026. La 'Casa Blanca' saldrá al campo con la obligación de quedarse con los tres puntos para poder seguir firmes en el liderato de la tabla. Mientras que los 'Rojillos' buscan acercarse a puestos internacionales.

¿Cuándo juega Real Madrid vs Osasuna?

El emocionante encuentro entre Real Madrid vs Osasuna por la jornada 25 de LaLiga EA Sports 2025/2026 se llevará a cabo este sábado 21 de febrero en el Estadio El SADAR de Pamplona, España.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Osasuna?

A continuación, te presentamos los horarios confirmados para que no te pierdas el inicio del partido entre Real Madrid vs Osasuna en los distintos países de Latinoamérica, así como para Estados Unidos y España.

Perú, Ecuador y Colombia: 12:30 p.m.

Bolivia y Venezuela: 1:30 p.m.

Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile: 2:30 p.m.

México y Centroamérica: 11:30 a.m.

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 1:30 p.m.

España: 7:30 p.m.

¿Dónde ver Real Madrid vs Osasuna EN VIVO?

El partido entre Real Madrid vs Osasuna contará con la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO en exclusiva por la señal de DirecTV Sports para todo la gran mayoría de países de Sudamérica. Por su parte, si quieres ver el encuentro de forma ONLINE podrás visualizarlo mediante la app de streaming de DGO.

¿En qué canal ver partido Real Madrid vs Osasuna?

Si quiere ver el compromiso entre Real Madrid vs Osasuna deberás estar atento a los siguientes canales de transmisión, dependiendo el país en donde te encuentres:

Perú, Chile, Colombia y Ecuador: DirecTV Sports y DGO.

Brasil: ESPN, Zapping, Claro TV, Sky Plus, Vivo Play y Disney Plus.

Argentina, Paraguay y Uruguay: ESPN, TyC Sports y Disney Plus.

México: Sky Sports, izzi y Sky Plus.

Panamá: Sky Sports Norte.

Venezuela: DirecTV Sports, inter y DGO.

Estados Unidos: ESPN, fuboTV y ESPN APP.

España: Movistar Plus, LaLiga TV Bar y DAZN.

Antesala del partido Real Madrid vs Osasuna por LaLiga

Real Madrid llega con la moral a tope luego de haber logrado una contundente goleada por 4-1 ante la Real Sociedad en la última fecha, un resultado que le permitió escalar al liderato de la tabla de posiciones tras la caída del Barcelona.

Real Madrid buscará sumar una nueva victoria para seguir como líder.

Por ello, el cuadro dirigido por Álvaro Arbeloa saldrá con la mentalidad puesta en quedarse con la victoria y seguir como líderes una semana más. Sin embargo, tendrá que dosificar al equipo ya que luego tendrá que medirse ante Benfica por la Champions League.

Por su parte, Osasuna tiene la obligación de poder lograr una victoria en casa y seguir con su buen momento en el torneo, donde suman 5 partidos sin derrotas. Además, necesitan los tres puntos para poder seguir en la pelea por puestos a los torneos de la UEFA.