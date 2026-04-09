Canal confirmado para ver Barcelona vs Espanyol por el derbi catalán de LaLiga de España

Barcelona y Espanyol protagonizarán uno de los partidos más picantes de la jornada 31 de LaLiga de España, pues no será un duelo más, sino que es una edición más del derbi catalán. Mientras que los azulgranas quieren lavarse la cara tras perder por 2-0 ante Atlético de Madrid en Champions, los periquitos empataron 0-0 con Real Betis por el torneo doméstico. En la siguiente nota podrás revisar la fecha, hora y canal de transmisión de este cotejo.

¿Dónde ver Barcelona vs Espanyol por el derbi catalán?

La transmisión del duelo entre Barcelona vs Espanyol por la fecha 31 de LaLiga de España estará a cargo de DSports y la plataforma de streaming DGO para toda Sudamérica. Si te encuentras en España, puedes verlo por medio de DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+ y LaLiga TV Bar.

¿Cuándo y a qué hora juegan Barcelona vs Espanyol por el derbi catalán?

El derbi catalán entre Barcelona vs Espanyol se llevará a cabo este sábado 11 de abril a partir de las 11.30 a. m. (hora peruana) y 6.30 p. m. (hora española).

Barcelona ganó el duelo de ida ante Espanyol por LaLiga de España.

¿Cómo llegan Barcelona vs Espanyol al derbi catalán?

Se viene un partidazo por LaLiga de España. Barcelona se encuentra en el primer lugar de la tabla de posiciones con 76 unidades, siete más que su más cercano perseguidor, Real Madrid, por lo que necesita una victoria para seguir afianzándose en el primer lugar y sacarle más diferencia al resto de equipos.

Por otro lado, Espanyol está en la décima casilla con 38 unidades y se encuentra luchando por llegar a puestos de clasificación de torneos internacionales. Actualmente, los blanquiazules están a seis puntos del Celta de Vigo, que está ocupando zona de Conference League y a siete del Real Betis, que está accediendo a la Europa League, de momento.

La última vez que Barcelona y Espanyol se vieron las caras fue por la jornada 18 de LaLiga con triunfo de los azulgranas. Encuentro en el que los culés se quedaron con la victoria gracias a los goles de Dani Olmo y Robert Lewandowski sobre el final del encuentro. Además, de los últimos cinco duelos que han protagonizado, los dirigidos por Hansi Flick se impusieron en cuatro de ellos y empataron en uno solo.