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Barcelona va por la punta de LaLiga: fecha, hora y canal del duelo ante Valencia en Mestalla

Tras la derrota del Real Madrid, Barcelona tiene la oportunidad perfecta para ser el único líder de LaLiga de España.

Gary Huaman
Barcelona visitará a Valencia por la cuarta fecha de LaLiga.
Barcelona visitará a Valencia por la cuarta fecha de LaLiga. | Foto: composición Líbero
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Barcelona tiene la oportunidad perfecta para despuntarse en LaLiga y sacarle tres puntos de ventaja al Real Madrid, que perdió en La Cartuja ante Real Betis, Sin embargo, los dirigidos por Hansi Flick no la tendrán nada fácil, pues al frente estará el Valencia y una de las localidades más complejas, Mestalla.

José Mourinho habló tras la derrota del Real Madrid ante el Betis.

PUEDES VER: Mourinho y su curioso análisis tras la derrota del Real Madrid: "Los jugadores del Betis son más listos"

Los merengues no pudieron continuar en la senda de la victoria y cayeron 1-0 ante Real Betis por la cuarta fecha de LaLiga en un encuentro que tuvo de todo. Desde un gol anulado a Espí hasta un penal fallado por parte de Kylian Mbappé en los descuentos. Ahora, tras el traspié de los blancos, el Barcelona puede ser el único líder del torneo español si consigue la victoria, pues llegaría a 12 unidades.

Este domingo, Barcelona se medirá ante Valencia , que viene mal. Los ches no han ganado hasta ahora, pues solo han empatado en su debut y después encadenaron dos derrotas consecutivas. Los azulgranas, por su parte, tienen tres victorias seguidas y un margen de 10 goles a favor. Es el único equipo con más anotaciones en lo que va de la temporada.

Raphinha y Lamine Yamal marcaron para Barcelona. Foto: LaLiga

Barcelona lleva 3 victorias consecutivas. Foto: AFP

¿Cuándo juegan Barcelona vs Valencia por LaLiga?

El duelo entre Barcelona vs Valencia se jugará este domingo 6 de septiembre en el Estadio de Mestalla.

¿A qué hora juegan Barcelona vs Valencia por LaLiga?

El duelo entre Barcelona vs Valencia está pactado para que empiece a partir de las 9.15 a. m. (hora peruana) y 4.15 p. m. (hora española).

¿Dónde ver Barcelona vs Valencia por LaLiga?

La transmisión del duelo entre Barcelona vs Valencia estará a cargo del canal DSports y la plataforma DGO para toda Sudamérica. Si te encuentras en España, entonces el encuentro va por las señales de Movistar+ y LaLiga TV.

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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